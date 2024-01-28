Водитель погиб, врезавшись в дерево, в Новосибирском районе

Смертельное ДТП произошло 28 января на трассе в Новосибирском районе.

В результате автоаварии погиб водитель

― 21-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ — 21074, двигался по автодороге К-12р со стороны поселка Колывань в сторону Новосибирска. На 26-м километре по неустановленной причине допустил съезд с проезжей части в правый кювет с последующим наездом на дерево, ― прокомментировали в ГИБДД по Новосибирской области.