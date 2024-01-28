Водитель погиб, врезавшись в дерево, в Новосибирском районе

Смертельное ДТП произошло 28 января на трассе в Новосибирском районе.
В результате автоаварии погиб водитель
― 21-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ — 21074, двигался по автодороге К-12р со стороны поселка Колывань в сторону Новосибирска. На 26-м километре по неустановленной причине допустил съезд с проезжей части в правый кювет с последующим наездом на дерево, ― прокомментировали в ГИБДД по Новосибирской области.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, обстоятельства и причины происшествия уточняются.
Ранее редакция рассказывала о крупной аварии, где легковушка протаранила стоящий грузовик.
Фото: ГИБДД по НСО.
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