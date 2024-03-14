Впервые чипсы из рыбы отправили в ОАЭ из Новосибирской области

Из Новосибирской области впервые экспортировала партию рыбных чипсов в Объединенные Арабские Эмираты.

– Производителем является одно из рыбоперерабатывающих предприятий Новосибирской области, прошедшее в ноябре 2023 года обследование на соответствие требованиям ОАЭ и аттестованное Россельхознадзором, – сообщает Россельхознадзор по Новосибирской области.

Экспортная партия чипсов, слайсов и соломки из горбуши общим весом 99,9 кг успешно отправлена за границу. Транспортировка осуществлялась авиационным способом.

Ранее редакция сообщала о том, что на 52 млн долларов продукции отправили на экспорт аграрии Новосибирской области.