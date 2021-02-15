Синоптики предупредили об очередном похолодании в Новосибирске

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», днем 16 февраля и в ночь на 17 февраля на территории города Новосибирска ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами метель, на дорогах – гололедица, повышение температуры воздуха до 1..-3°С, местами порывы ветра до 17 м/с, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

16 февраля: температура ночью -6..-8°С, днем -1..-3°С, ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем – небольшой мокрый снег, местами метель, на дорогах – гололедица.

17 февраля: температура ночью до -8..-10°С, днем -6..-8°С с небольшим понижением к вечеру, ветер ночью западный 7-12 м/с, днем северо-западный 4-9 м/с. Ночью снег, местами метель, днем небольшой снег.

18 февраля: температура ночью -16..-18°С, днем -13..-15°С, ветер северо-западный с переходом в восточный 5-10 м/с. Преимущественно без осадков.