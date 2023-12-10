Пихты по 15 тысяч рублей завезли в Новосибирск из Польши

На площадке около «Леруа Мерлен» открылся елочный базар. Корреспондент Infopro54 увидел на территории новогодние деревья по цене более 15 тысяч рублей. Как написано на накладных документах, которые размещены на стопке деревьев, пихта прибыла в Новосибирск из Польши через Беларусь.

Кроме того, на базаре можно найти ель сербскую по цене почти 8 тысяч рублей.

На пресс-конференции в начале декабря заместитель начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Денис Колмаков сообщал, что муниципалитет выдал разрешения на работу 30 ёлочных базаров, на которых будут торговать ёлками, пихтами и соснами. Большинство ёлочных базаров начнут работу после сильных морозов. В середине декабря в Новосибирске традиционно отмечают максимальный спрос на ёлки и пихты.

Судя по объявлениям на интернет-площадках, пихты в Новосибирской области сегодня предлагаются по цене от 1000 до 20000 рублей, причем чаще всего с доставкой на дом. Средняя цена около 3000 рублей. Продавцы заверяют, что деревья выращены в России. Пихтовые лапы предлагаются по цене от 300 рублей. Цена сосны стартует от 900 рублей за дерево, елки — от 1500. В Новосибирских лесхозах обычно продаются сосны. Купить пихту можно только под заказ.

Ранее редакция сообщала о том, что новогодняя иллюминация появилась на улице Ленина в Новосибирске.