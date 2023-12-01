Новогодняя иллюминация появилась на улице Ленина в Новосибирске

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть зажег новогоднюю иллюминацию в Новосибирске. Официальный старт предновогоднему настроению был дан на пешеходной части улицы Ленина.

— Это ещё не новый год, а только начало зимы,— лаконично прокомментировал Локоть.

Напомним, что участок от площади Ленина до улицы Советской с 17 ноября сделали пешеходным до начала февраля.

Кроме того, новогодняя иллюминация постепенно появляется на центральных улицах города, а также различных объектах.

Центральной новогодней площадкой Новосибирска в этом году станет территория Театрального сквера. Там уже установлена новогодняя ель высотой 21 метр, которая была приобретена городом в 2019 году.

К основным площадкам празднования Нового года в этом году также относятся Первомайский сквер, Центральный парк культуры и отдыха и парк «Арена».

Ранее редакция сообщала о том, что традиционный конкурс снежных скульптур в этом году пройдет в парке Арена.