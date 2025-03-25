Новосибирская область вошла в Топ-10 регионов с высоким креативным потенциалом

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ выпустил очередной рейтинг развития креативных индустрий в регионах. Новосибирская область заняла восьмую строчку в группе территорий с высокий потенциал развития креативных индустрий

В исследовании апробирован новый подход к ранжированию субъектов РФ. Теперь регионы разделены на 3 рейтинговые группы: группу «А» (высокий потенциал развития креативных индустрий), «В» (меньший потенциал) и «С» (показатели развития креативных индустрий находятся на невысоком уровне).

Оценка проводилась по 16 направлениям творческой деятельности, среди которых IT (регион занял 6 строчку рейтинга), архитектура (6 строчка), геймдизайн (6 место), дизайн (7 место), событийная индустрия (10 место), кино (4 место), издательское дело (11 место), мода (5 место), музеи (12 место), музыка (8 место), народные художественные промыслы и ремесла (11 место), телевидение (7 место), реклама (7 место), а также театр (10 место) и фотография (10 место).

По такой категории как «гастрономия» регион не вошел в топ-20 регионов. Хотя, авторы исследования отметили, что это одна из тех креативных индустрий, которая в статистическом поле представлена не системно и в ней ощущается высокий дефицит измеряемых и оцененных метрик.

Во всех из рассмотренных креативных индустрий, являвшихся объектами исследования, лидерами группы А стали Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Ранее Новосибирская область набрала 54,4 балла (в 2022 году — 41,4) в рейтинге по материальному благополучию населения «РИА рейтинг» и оказалась на 23 месте в списке субъектов РФ.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирск на седьмом месте по IQ среди миллионников.