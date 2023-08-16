В Новосибирске объявлен аукцион на реконструкцию школы на Авиастроителей

В Новосибирске ищут подрядчика для выполнения работ по реконструкции здания школы по ул. Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с увеличением объема. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, в перечень работ вошли: земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций и наружных ограждающих конструкций, устройство кровли, фасадные работы, внутренние отделочные работы, устройство пусконаладочные работы, а также работы по благоустройству и др.

— Обращаем внимание участников закупки на то, что требуется выполнить только те работы и поставить только то оборудование, ссылка на которые есть в обосновании начальной (максимальной) цены муниципального контракта (формирующих начальную (максимальную) цену муниципального контракта), — говорится в сообщении.

Начальная цена контракта — 769,7 млн рублей. Источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска на 2023-2025 финансовые годы, в том числе субсидии из областного бюджета.

Завершить работы подрядчик должен в 2025 году. Хотя, власти города и области неоднократно говорили о планах ввести школу в эксплуатацию уже в 2024 году.

Напомним, школа №57, которая была открыта при заводе имени В. П. Чкалова, работала с 1939 года. Там занимались около 500 учеников. В 2018 году властями города было принято решение о закрытии учреждения, так как оно было в аварийном состоянии. Учеников перевели в соседние школы. Здание было снесено. Первый контракт на строительство школы был расторгнут с компанией ООО«ЛикСтрой», которая выиграла конкурс на проведение работ, но отказалась от их выполнения. В декабре 2022 года контракт был заключен с ООО «СМРстрой».

По данным регионального правительства, общая стоимость новой школы превышает 1,6 млрд рублей, из которых около 1,4 млрд рублей – средства бюджета Новосибирской области.

Пятиэтажное здание (с учетом подземного этажа) возводится на земельном участке общей площадью 1,3 га. Площадь здания составит 18 406 кв. метров. Оно будет Н-образной формы. Кроме того, проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания хозяйственного блока общей площадью 16,25 кв метров. Ожидается, что учреждение будет готово к июлю 2025 года.

Школа рассчитана на 825 учеников и 65 персонала (53 преподавателя, 10 человек в штате столовой и 2 сотрудника медблока).

Помимо учебных классов, в школе запланированы восемь кабинетов дополнительного образования (кабинет экологии, робототехники, радиомоделирования, технического моделирования, правила дорожного движения, студия школьного телевидения и звукозаписи). Кроме того, в школе обустроят два спортивных зала, тренажерный зал, многофункциональный актовый зал, лаборатории, а также школьный музей с помещением для хранения экспонатов.

К сегодняшнему дню работы по сооружению фундаментной плиты выполнены на 40%, строители приступили к возведению стен подвала. Полностью фундаментная плита должна быть закончена к 25 августа. На декабрь 2023 года планируется закончить возведение коробки здания до третьего этажа включительно.

В правительстве Новосибирской области отмечали, что за два года в регионе планируется ввести 18 школ, в том числе шесть в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2021 году (рассчитаны на 5775 учеников). По условиям концессионного соглашения в Новосибирске построят школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест. Прокуратура Новосибирской области взяла на особый контроль завершение строительства новых школОтмечается, что 14 школ должны быть сданы в этом году, остальные — в следующем.

К 1 сентября 2023 года в Новосибирске планируется открыть две новые школы — №54, 220, а также четыре школы после капитального ремонта — №61, 167, 146 и здание бывшей школы №180. В общей сложности это даст 3300 новых мест. При этом 30% школ в регионе работает во вторую смену. Чтобы стабилизировать ситуацию по второй смене, в ближайшие четыре года в области нужно построить около 20 школ.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске запланирована реконструкция школы на улице Фадеева.