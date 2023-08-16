Рекламодателям

В Новосибирске объявлен аукцион на реконструкцию школы на Авиастроителей

  • 16/08/2023, 11:13
Автор:
В Новосибирске ищут подрядчика для реконструкции школы на Авиастроителей
Новое здание школы начали строить в прошлом году.

В Новосибирске ищут подрядчика для выполнения работ по реконструкции здания школы по ул. Авиастроителей, 16 в Дзержинском районе с увеличением объема. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документации, в перечень работ вошли: земляные работы, устройство фундаментов и оснований, возведение несущих конструкций и наружных ограждающих конструкций, устройство кровли, фасадные работы, внутренние отделочные работы, устройство пусконаладочные работы, а также работы по благоустройству и др.

— Обращаем внимание участников закупки на то, что требуется выполнить только те работы и поставить только то оборудование, ссылка на которые есть в обосновании начальной (максимальной) цены муниципального контракта (формирующих начальную (максимальную) цену муниципального контракта), — говорится в сообщении.

Сроки ввода концессионных школ в Новосибирской области перенесены на 2024 год

Сроки ввода концессионных школ в Новосибирской области перенесены на 2024 год

Начальная цена контракта — 769,7 млн рублей. Источник финансирования — средства бюджета города Новосибирска на 2023-2025 финансовые годы, в том числе субсидии из областного бюджета.

Завершить работы подрядчик должен в 2025 году. Хотя, власти города и области неоднократно говорили о планах ввести школу в эксплуатацию уже в 2024 году.

Напомним, школа №57, которая была открыта при заводе имени В. П. Чкалова, работала с 1939 года. Там занимались около 500 учеников. В 2018 году властями города было принято решение о закрытии учреждения, так как оно было в аварийном состоянии. Учеников перевели в соседние школы. Здание было снесено. Первый контракт на строительство школы был расторгнут с компанией  ООО«ЛикСтрой», которая выиграла конкурс на проведение работ, но отказалась от их выполнения. В декабре 2022 года контракт был заключен с ООО «СМРстрой».

По данным регионального правительства, общая стоимость новой школы превышает 1,6 млрд рублей, из которых около 1,4 млрд рублей – средства бюджета Новосибирской области.

Пятиэтажное здание (с учетом подземного этажа) возводится на земельном участке общей площадью 1,3 га. Площадь здания составит 18 406 кв. метров. Оно будет Н-образной формы. Кроме того, проектом предусмотрено строительство одноэтажного здания хозяйственного блока общей площадью 16,25 кв метров. Ожидается, что учреждение будет готово к июлю 2025 года.

Стройнадзор взял под контроль строительство школы на ул. Татьяны Снежиной в Новосибирске

Стройнадзор взял под контроль строительство школы на ул. Татьяны Снежиной в Новосибирске

Школа рассчитана на 825 учеников и 65 персонала (53 преподавателя, 10 человек в штате столовой и 2 сотрудника медблока).

Помимо учебных классов, в школе запланированы восемь кабинетов дополнительного образования (кабинет экологии, робототехники, радиомоделирования, технического моделирования, правила дорожного движения, студия школьного телевидения и звукозаписи). Кроме того, в школе обустроят два спортивных зала, тренажерный зал, многофункциональный актовый зал, лаборатории, а также школьный музей с помещением для хранения экспонатов.

К сегодняшнему дню работы по сооружению фундаментной плиты выполнены на 40%, строители приступили к возведению стен подвала. Полностью фундаментная плита должна быть закончена к 25 августа. На декабрь 2023 года планируется закончить возведение коробки здания до третьего этажа включительно.

В микрорайоне Клюквенный построят три школы

В микрорайоне Клюквенный построят три школы

В правительстве Новосибирской области отмечали, что за два года в регионе планируется ввести 18 школ, в том числе шесть в рамках концессионного соглашения, заключенного в 2021 году (рассчитаны на 5775 учеников). По условиям концессионного соглашения в Новосибирске построят школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест. Прокуратура Новосибирской области взяла на особый контроль завершение строительства новых школ. Отмечается, что 14 школ должны быть сданы в этом году, остальные — в следующем.

К 1 сентября 2023 года в Новосибирске планируется открыть две новые школы — №54, 220, а также четыре школы после капитального ремонта — №61, 167, 146 и здание бывшей школы №180. В общей сложности это даст 3300 новых мест. При этом 30% школ в регионе работает во вторую смену. Чтобы стабилизировать ситуацию по второй смене, в ближайшие четыре года в области нужно построить около 20 школ.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске запланирована реконструкция школы на улице Фадеева.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

183

Рубрики : Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирская область

Теги : Строительство школы строительство реконструкция школы образование


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В зоне СВО погиб сварщик из Новосибирской области
15/08/23 15:57
У российской армии появится надувной храм
15/08/23 10:22
Госдума рассмотрит проект закона, который освободит от кредитных обязательств поручителей погибших на спецоперации
7/08/23 17:07
Новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%

Новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%

Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по расходам в судебных выплатах на ОСАГО.
Читать статью >>
Аренда квартир около вузов в Новосибирске начала дорожать

Аренда квартир около вузов в Новосибирске начала дорожать

В городах России студенты доплачивают за квартиры рядом с вузом до 40%.
Читать статью >>
S7 Airlines сообщил о резком увеличении путешественников на международных линиях

S7 Airlines сообщил о резком увеличении путешественников на международных линиях

На внутренних линиях перевозки также растут.
Читать статью >>
Группа Вира планирует выходить в Москву и Санкт-Петербург

Группа Вира планирует выходить в Москву и Санкт-Петербург

Ранее стало известно о планах компании разместить коммерческие облигации.
Читать статью >>
Новосибирский застройщик планирует разместить коммерческие облигации

Новосибирский застройщик планирует разместить коммерческие облигации

По закрытой подписке компания планирует привлечь 200-300 млн рублей.
Читать статью >>
Во время «Технопрома» рядом с «Экспоцентром» установят фудтраки

Во время «Технопрома» рядом с «Экспоцентром» установят фудтраки

Чтобы решить вопрос с обеспечением участников и экспертов форума обедами, кофе и перекусами.
Читать статью >>
В Новосибирске разработают технологии для добычи нефти из трудноизвлекаемых участков

В Новосибирске разработают технологии для добычи нефти из трудноизвлекаемых участков

Технологии будут прорабатываться на базе месторождений Баженовской и Ачимовской свит.
Читать статью >>
пандусы для инвалидов в Новосибирске

В Новосибирске 105 пандусов для инвалидов в непригодном состоянии

Из них разрушены или отсутствуют 76, а требуют ремонта 29.
Читать статью >>
Новосибирская область будет развивать станкостроение совместно с белорусами

Новосибирская область будет развивать станкостроение совместно с белорусами

Отраслевое соглашение планируется подписать в рамках «Технопрома».
Читать статью >>
На «Технопроме» подпишут соглашение о внедрении передовых технологий в агропроме

На «Технопроме» подпишут соглашение о внедрении передовых технологий в агропроме

Новые технологии в АПК будут отрабатывать китайские ученые совместно с новосибирским предприятием.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

«Наша позиция — сделать «Манжерок» доступным для всех россиян»

Гендиректор ВК «Манжерок» Владимир Щербинин и руководитель обособленного подразделения «Манжерок» компании СБД Владимир Киселев рассказали об экореабилитации знаменитого курорта.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске суд вынес решение по спору микрофинансовых организаций из-за бренда
16/08/23 11:40
Право&Порядок
Новосибирские спасатели ликвидировали нефтяную пленку на Оби
16/08/23 11:35
Происшествия
Два жителя Новосибирска просушивали погреб и погибли
16/08/23 11:30
Происшествия
В Новосибирске объявлен аукцион на реконструкцию школы на Авиастроителей
16/08/23 11:13
Недвижимость Образование
Планы по капремонту многоквартирных домов выполнены более чем наполовину
16/08/23 11:07
Власть Город
Около половины трамвайных путей нуждаются в ремонте в Новосибирске
16/08/23 11:05
Город
Прокуратура выявила 46 нарушений по вывозу мусора в Новосибирске
16/08/23 10:55
Город Право&Порядок
Люся Чеботина поздравит новосибирцев с Днем Болельщика 19 августа
16/08/23 10:28
Город Спорт
С 16 по 18 августа в Новосибирске ожидается прохладная погода
16/08/23 10:26
Город
Новосибирцам, передавшим права на выплату по ОСАГО автоюристам, придет налог 13%
16/08/23 10:15
Бизнес Страхование
Схема движения маршрутки №24 изменится с 16 августа в Новосибирске
16/08/23 9:59
Город
Под Новосибирском осудят браконьеров, которые убили трех косуль
16/08/23 9:54
Право&Порядок
Аренда квартир около вузов в Новосибирске начала дорожать
16/08/23 9:52
Недвижимость
Президент России назначил десять новых судей в Новосибирской области
16/08/23 9:25
Отставки и назначения
S7 Airlines сообщил о резком увеличении путешественников на международных линиях
16/08/23 9:18
Транспорт Туризм
Нападение киллера на бизнесмена в Новосибирске попало на видео
15/08/23 22:18
Происшествия
Пансионат «Рэмели» могут закрыть из-за нарушений техники пожарной безопасности
15/08/23 20:51
Право&Порядок
В Новосибирске ищут киллера, который ночью во дворе жилого дома расстрелял человека
15/08/23 20:31
Происшествия
Группа Вира планирует выходить в Москву и Санкт-Петербург
15/08/23 18:52
Бизнес Недвижимость Финансы
Новосибирский застройщик планирует разместить коммерческие облигации
15/08/23 17:51
Бизнес Недвижимость Финансы
Популярное
Продажу алкоголя на летних верандах могут официально разрешить
16/08/23 9:49
Центробанк не исключает повышение ключевой ставки в сентябре
15/08/23 15:37
Стоимость образовательных услуг в медвузах резко возросла
15/08/23 14:36
В РФ усилен санитарный контроль из-за чумы в Китае
15/08/23 9:46
Аферисты крадут деньги у россиян под предлогом замены социальных карт
14/08/23 16:25
Право&Порядок
Подорожание яиц и масла неминуемо приведет к росту цен на майонез
14/08/23 10:42
Новости компаний
Стартовал Первый общероссийский межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб
16/08/23 11:03
Кредит для бизнеса без залога до 10 млн рублей
16/08/23 9:00
«Ростелеком» обеспечит системой видеонаблюдения избирательные участки НСО
15/08/23 17:34
Новосибирский завод увеличит выпуск железобетонных изделий для строительства
15/08/23 17:30
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты онлайн-покупок через Mir Pay
15/08/23 15:20
РКО бесплатно для сибирского бизнеса
15/08/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска