Подрядчика для проектирования канализации в «СмартСити» ищут в Новосибирске

МУП «Горводоканал» объявило торги по выбору подрядчика для подготовки проектной документации, выполнения инженерных изысканий и проведения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий для строительства канализационных сетей «Территории инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити-Новосибирск».

Стартовая цена контракта — 22,5 млн рублей, собственные средства МУП «Горводоканал». Срок выполнения работ — 375 дней с момента заключения договора.

В сентябре АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» заключило контракт с ООО «Комонвелс Партнершип» (Москва) на разработку мастер-плана территории «СмартСити» в рамках КРТ.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на форме Инпарк-2024 отмечал, что средства, полученные регионом в рамках реструктуризации 2\3 бюджетных кредитов, также планируется направить на развитие инфраструктуры в «СмартСити».

Напомним, общая площадь первой очереди микрорайона «СмартСити» который будет создан до 2035 года в Советском районе города Новосибирска, составляет 178 Га. На территории 46,7 га предполагается возведение многоквартирных домов, строительство трех детских садов, двух школ, спортивных объектов и объекта здравоохранения. В «СмартСити» также планируется создание высокотехнологичной научно- производственной зоны площадью 14,6 Га и общественно-деловых пространств площадью 16 Га. На территории около 40 га планирует создание парковой зоны.

Ранее редакция сообщала о том, что первые участки под застройку «СмартСити» АРЖС планировало выставить на торги к концу 2024 года. В июне 2024 года стало известно, что в «СмартСити» увеличили площадь зеленых зон.