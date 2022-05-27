Пластиковые флаконы и их особенности

Пластиковая тара чрезвычайно востребована, ее применяют практически повсюду. К преимуществам такой упаковки можно отнести:

удобство;

универсальность;

демократичную стоимость.

Оптовые поставки пластиковых флаконов на выгодных условиях

ООО «АБМ» осуществляет поставки пластиковых флаконов в больших количества. Компания располагает собственным производством, применяет только качественное сырье. К плюсам сотрудничества можно отнести и бесплатную доставку образцов. Курьерская служба работает по всей России. Образцы доставляются в сжатые сроки.

Покупателям, в основном это представители различных организаций, предлагаются флаконы из полиэтилена различной вместимости. Их объем может составлять от 20 мл до 1 л. Такие флаконы используют для фасовки:

лекарств;

бытовой химии;

сыпучих материалов;

автомобильной химии;

косметической продукции.

В пластиковых флаконах продают фармацевтические средства, шампуни и гели для душа, антисептики. Это хорошая альтернатива другим видам тары, более доступная по стоимости.

Компания «АБМ» выпускает флаконы с классическими винтовыми крышами, оснащенные разными типами дозаторов: распылителями, триггерами, флип-топами. Для их производства применяется полиэтилен низкого и высокого давления. Материал высшего сорта делает тару пригодной для хранения технических жидкостей, а также пищевой продукции, имеющей жидкую консистенцию.

В таких флаконах продают духи, средства для дезинфекции и многое другое. Их можно заказать оптом на выгодных условиях. Возможно изготовление пластиковой тары по индивидуальному дизайну.

Компания осуществляет полный цикл производства, что позволяет избегать высоких накруток при продаже готовой продукции. Клиентам предоставляются персональные скидки на первый заказ и при приобретении крупных партий.

Для первичной оценки качества выполняется бесплатная доставка образцов. Компания имеет собственную производственную базу, может подтвердить качество выпускаемой продукции за счет сертификатов.

Пластиковые флаконы удобны в использовании и имеют широкую сферу применения. Заказывать их оптом выгодно, ассортимент продукции достаточно широкий и регулярно пополняется новинками. В наличии имеются плоские, круглые, квадратные и фигурные флаконы различной вместимости. Изготовление пластиковой тары по индивидуальным параметрам выполняется в сжатые сроки.