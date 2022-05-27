Ассортимент молока и сока могут сократить

Производители молочных продуктов и сока в России предупредили о возможности сокращения ассортимента из-за нехватки асептической упаковки. Об этом сообщила газета «Известия», со ссылкой на крупнейшую компанию в этой сфере.

Источник отметил, что производствам в скором времени будет не хватать упаковок Tetra Pak — один из производителей этой тары ушел с рынка еще в марте. Когда такая упаковка будет в дефиците, заводы будут вынуждены сосредоточиться на производстве скоропортящейся продукции и не смогут долго хранить молоко.

— Пока компании не знают, как решать этот вопрос, совершенно точно у всех сократится ассортимент — альтернатив для асептической упаковки пока не видно, — пояснил собеседник издания.

Производителям соков и детского питания не хватает также красок и клея для «тетрапаков». Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев пояснил, что в связи с этим, если ситуация не поменяется, бизнес может отказаться от товаров небольшого объема и продукции с повышенным сроком годности.

При этом Минпромторг России работает над устранением этой проблемы. Так, в Казани разработали отечественную марку полиэтилена. Сейчас она проходит испытания, однако, чтобы перейти на ее использование потребуется время.

— Также есть упаковка из альтернативного сырья — например, из стекла, — добавили в ведомстве.

В «Союзмолоке» считают, что широкий возврат к стеклянным бутылкам вряд ли возможен. Там выразили уверенность, что эта тара не позволяет обеспечить длительные сроки хранения. Также возникнут сложности из-за хрупкости материала, отметили в организации.