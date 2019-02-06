пластиковые войны

Современный ритм жизни приводит к быстрой смене потребностей. И чтобы удовлетворить все запросы клиента, банки придумывают все новые и новые финансовые продукты. Рядовой потребитель может запутаться – какие банковские продукты ему действительно нужны, а какие лишним грузом оттягивают карман.

Однако без некоторых финансовых инструментов уже сложно представить взрослого работающего человека, например без дебетовой и кредитной банковских карт. Задачи они выполняют разные, и тяжело разобраться, чему же все-таки отдать предпочтение. Может быть, необходимы оба этих продукта? Поговорим о плюсах и минусах их обоих.

Кредитная карта

Многие сталкивались с ситуацией, когда определенная сумма денег может потребоваться незамедлительно, а на руках ее нет. Сломался холодильник, отлетело колесо или случилась серьезная болезнь, а вся зарплата уже поделена и распланирована на обязательные траты. Если нужно «перехватить» необходимую сумму до зарплаты, а беспокоить друзей и родственников не хочется, на помощь приходит кредитная карта. Но она может стать как палочкой-выручалочкой, так и «камнем на шее» в неумелых руках.

В первую очередь, поговорим о плюсах кредитки.

Плюсы

Льготный период. У многих кредитных карт существует так называемый «льготный период», его суть в следующем: у карты есть расчетный период, в течение которого вы совершаете покупку – обычно это 30 или 31 день. И после расчетного начинается льготный период, т.е. время, за которое клиент должен вносить минимальные платежи и до конца которого погасить задолженность (восстановить кредитный лимит). Как только это происходит, кредитный лимит у клиента возобновляется, и им снова можно пользоваться. Важно помнить, что по разным продуктам даже в одном банке условия льготного периода могут различаться – считаться от окончания расчетного периода или от определенной даты. Главное, этот период не пропустить, изучите принцип работы – у каждой кредитной организации этот он может начинаться по-своему: например, от первой покупки, по окончании расчетного периода или от какой-то конкретной даты. Кредитный лимит можно использовать многократно. То есть, возвращая задолженность, ты снова пускаешь «в оборот» те же средства, не теряя их. Простота оформления карты. Как правило, чтобы оформить обычный кредит в банке, необходимо предоставить множество документов. Получая кредитную карту, достаточно лишь предъявить паспорт. Тратя деньги с кредитной карты, клиент не отчитывается перед банком – на какие цели и нужды он хочет их потратить. Тогда как получая непосредственно займ в финучреждении, зачастую необходимо четко обозначить цель кредита. Кредиткой можно расплачиваться в путешествиях за рубежом. К примеру, арендуя автомобиль, необходимо внести залог, и, чтобы не жертвовать свободными деньгами, залог можно заплатить кредитной картой – потом эти деньги на нее вернутся. Кешбэк и другие приятные бонусы. Банки стараются сделать траты по кредитной карте как можно приятнее, придумывая привилегии для своих клиентов. Тратя деньги по карте, вы сможете получать возврат определенного процента денежных средств от покупок или так называемые «мили», которые потом можно использовать на покупку авиабилетов. Некоторые кредитные карты позволяют копить баллы, которые можно потратить определенным образом (как правило, в обозначенном списке торговых точек).

Минусы

Один из существенных «минусов» пользования кредитными картами – более высокая процентная ставка, чем у потребительского кредита. Однако если не пропускать льготный период, проценты на долг не будут начисляться совсем. Снимать наличные с кредитной карты в большинстве случаев невыгодно. Как правило, льготный период не распространяется на снятие наличных. Кроме того, в банкоматах при снятии наличных может взиматься комиссия: либо фиксированная, либо в размере нескольких процентов от снятой суммы. Расплачиваться по безналичному расчету гораздо выгоднее, особенно если условия карты предусматривают кешбэка. В большинстве банков за годовое обслуживание карты придется заплатить комиссию. Лимит по кредитной карте. Кредитный лимит зависит от готовности клиента подтвердить доход. Если кредитка оформляется только по паспорту, то кредитный лимит будет значительно меньше, чем при предъявлении справки о доходах. Максимально он может достигать нескольких сотен тысяч рублей.

Дебетовая карта

Дебетовые карты прочно поселились в карманах россиян. Зарплаты и пенсии сейчас приходят на специально выпущенный для этого пластик, карты заводят даже детям. Однако «голая» зарплатная карта не имеет дополнительных бонусов, и все чаще клиенты банков имеют при себе две карты. Одну – зарплатную, и вторую – дебетовую, с которой удобно расплачиваться, делать переводы, получать бонусы и копить проценты на остаток на счете.

Плюсы дебетовой карты

Простота оформления. Достаточно просто посетить офис банка с паспортом. Зарплатную карту обычно делают через бухгалтерию предприятия. Зачастую это самый «простой» пластик, не отличающийся дополнительными «плюшками». Но мало кто знает, что работник может сменить зарплатный банк и получать зарплату на любую дебетовую карту. Бесплатный выпуск. Как правило, такие карты выпускаются бесплатно. Платить нужно только за год обслуживания карты. Однако некоторые банки возвращают плату за обслуживание при условии соблюдения определенного минимального ежемесячного объема трат. Возврат денег с покупок. Каждый банк старается сделать свою дебетовую карту максимально выгодной для клиента. Поэтому сейчас почти во всех дебетовых картах есть функция кешбэка, когда при покупках возвращается определенный процент от потраченных денег. Часто можно получить повышенный кешбэк от покупки товаров определенной категории или при совершении покупки в магазинах-партнерах банка. Проценты на остаток. Дебетовые карты могут работать, накапливая процент на остаток средств на карте. Величина процента, как правило, зависит от суммы остатка на карте и от месячных трат клиента. Пусть накопить удастся меньше, чем при обычном вкладе, однако существенный плюс в том, что деньгами всегда можно воспользоваться без потери процентов. Безопасность. Деньги на карте до 1,4 млн рублей застрахованы, как на вкладе. Система страхования банковских вкладов распространяется не только на депозиты, но и на суммы, которые клиенты хранят на дебетовых картах. Главное условие — это чтобы банк был участником системы страхования вкладов. Снятие наличных без процентов. Один из главных плюсов дебетовой карты и ее отличие от кредитной – возможность снимать наличные деньги без процентов в «родных» банкоматах своего банка или банков-партнеров.

Минусы дебетовой карты

На карте есть только та сумма, которую положите на нее вы. Иногда банки выдают карты с овердрафтом – то есть разрешенным «перерасходом», когда потратить денег с карты можно больше, чем на ней на самом деле есть. Овердрафт действует чаще всего для зарплатных карт или таких, на которые регулярно поступают платежи. И проценты по овердрафту обычно выше, чем по кредитным картам и кредитам. Лимит на снятие наличных. Во всех банках действует лимит на снятие наличных с дебетовых карт. Размеры лимита зависят от банка и типа карты. В первую очередь, лимиты устанавливаются, чтобы избежать мошенничества и незаконных операций по обналичиванию денег.

Как мы видим, любой пластик имеет как плюсы, так и минусы. Чтобы свести минусы к минимуму, а плюсы увеличить до максимума, удобно иметь сразу две карты: кредитную и дебетовую. На рынке уже существует такое универсальное предложение. Уральский банк реконструкции и развития проводит акцию: оформляя в салоне кредитную карту с льготным периодом 120 дней, клиент бонусом к ней получает дебетовую карту «Максимум» без годовой комиссии за обслуживание. Таким образом, можно тратить деньги с кредитной карты с льготным периодом и не платить за это проценты, а также копить проценты на остаток на дебетовой карте и получать 10%-ный кешбэк за покупки определенных категорий товаров и 1% за остальные покупки.

ПАО КБ «УБРиР», Генеральная лицензия ЦБ РФ от 6 февраля 2015 года № 429

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