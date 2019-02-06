Новосибирская область представит на инвестфоруме проекты «Академгородка 2.0»

— На следующей неделе делегация нашей области будет принимать участие в Российском инвестиционном форуме. Он пройдёт в Сочи 14-15 февраля. Мы планируем выставить 30 научных проектов, которые вошли в программу «Академгородок 2.0». По каждому их них намерены провести переговоры, чтобы оценить заинтересованность индустриальных парков и инвесторов в их реализации, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Он напомнил, что основной задачей реализации этой программы является создание условий для развития научных разработок мирового уровня и их ускоренного внедрения в промышленность.
Фото: с сайта Российского инвестиционного форума 2018
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