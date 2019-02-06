Новосибирская область представит на инвестфоруме проекты «Академгородка 2.0»

— На следующей неделе делегация нашей области будет принимать участие в Российском инвестиционном форуме. Он пройдёт в Сочи 14-15 февраля. Мы планируем выставить 30 научных проектов, которые вошли в программу «Академгородок 2.0». По каждому их них намерены провести переговоры, чтобы оценить заинтересованность индустриальных парков и инвесторов в их реализации, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он напомнил, что основной задачей реализации этой программы является создание условий для развития научных разработок мирового уровня и их ускоренного внедрения в промышленность.

По информации InfoPro54, одним из участников новосибирской делегации будет АО «СКТБ Катализатор», который планирует представить на форуме свой новый инвестиционный проект — «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов». Компания планирует привлечь к его реализации внешних инвесторов с долей участия в проекте от 2,5% до 25%.

Фото: с сайта Российского инвестиционного форума 2018