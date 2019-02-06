 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Новосибирская область представит на инвестфоруме проекты «Академгородка 2.0»

Правительство региона планирует провести переговоры с потенциальными инвесторами, заинтересованными в их реализации.
  • 06/02/2019, 12:52
Автор: Юлия Данилова
Новосибирская область представит на инвестфоруме проекты «Академгородка 2.0»

— На следующей неделе делегация нашей области будет принимать участие в Российском инвестиционном форуме. Он пройдёт в Сочи 14-15 февраля. Мы планируем выставить 30 научных проектов, которые вошли в программу «Академгородок 2.0». По каждому их них намерены провести переговоры, чтобы оценить заинтересованность индустриальных парков и инвесторов в их реализации, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Он напомнил, что основной задачей реализации этой программы является создание условий для развития научных разработок мирового уровня и их ускоренного внедрения в промышленность.

«СКТБ Катализатор» создает инжиниринговый испытательный центр

«СКТБ Катализатор» создает инжиниринговый испытательный центр

По информации InfoPro54, одним из участников новосибирской делегации будет АО «СКТБ Катализатор», который планирует представить на форуме свой новый инвестиционный проект — «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов». Компания планирует привлечь к его реализации внешних инвесторов с долей участия в проекте от 2,5% до 25%.

Фото: с сайта Российского инвестиционного форума 2018

Популярное с сайта

Театр «Глобус» получил награду Совета Федерации

Театр «Глобус» получил награду Совета Федерации

06/02/2019, 11:57
Коллектив награжден за большой вклад в развитие российского театрального искусства и воспитание подрастающего поколения.
В Росреестре зарегистрировали снижение регистрационных записей об ипотеке

В Росреестре зарегистрировали снижение регистрационных записей об ипотеке

06/02/2019, 11:24
Записи об ипотеке составляют 14% от общего количества регистрационных действий.
50 млн рублей направлено правительством Новосибирской области аграриям региона

Аграриям региона перечислены первые 50 млн рублей на подготовку к посевной-2019

06/02/2019, 11:09
Средства направлены на возмещение части затрат на приобретенную технику и оборудование.

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

«Балтика» увеличила объемы продаж на 2 %

06/02/2019, 15:14

Андрей Травников: «Как суд решит, так и будем действовать»

06/02/2019, 14:35

Пластиковые войны

06/02/2019, 14:31

Финансирование четвертого моста в 2019 году могут увеличить

06/02/2019, 12:48

В Новосибирской области снизилось производство инновационной продукции

06/02/2019, 12:35

Театр «Глобус» получил награду Совета Федерации

06/02/2019, 11:57

В Росреестре зарегистрировали снижение регистрационных записей об ипотеке

06/02/2019, 11:24

Аграриям региона перечислены первые 50 млн рублей на подготовку к посевной-2019

06/02/2019, 11:09

Во втором доме ЖК «Расцветай на Гоголя» стартовали продажи

06/02/2019, 08:00

В Линево появится альтернативная котельная

05/02/2019, 22:05

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×