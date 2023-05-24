Новосибирцы могут жаловаться на уборку улиц круглосуточно

В мэрии Новосибирска напомнили, куда могут обращаться горожане с жалобами на некачественную уборку дорог и улиц от грязи и пыли. Для этого в городе существует Единая дежурно-диспетчерская служба, сообщили в мэрии.

Отмечается, что по всем вопросам некачественной уборки можно обращаться по телефону 051, диспетчеры ЕДДС передают информацию в подведомственные организации, тем, кто закреплен за уборкой конкретной территории, и держат на контроле ее выполнение.

По этому же телефону новосибирцы могут сообщать о любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения чрезвычайных ситуаций в городе.

По данным мэрии от 23 мая, дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли 22 мая с магистралей и улиц города 417,3 тонны смета и грязи. На уборку вышли 114 единиц техники в дневную и ночную смены. За сутки дорожные службы подмели 138,5 пог. км тротуаров, очистили 97 парковок, парковочных карманов, въездов (выездов), 20 пешеходных переходов и островков безопасности, 8 дождеприемников. Вымыли 8 000 пог. метров дорожных и 586 пог. метров пешеходных ограждений. Вывезли 76,8 кубометра мусора. Скошено 1,2 га газона.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска не понимает, что происходит с мусором.