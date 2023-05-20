Средняя продолжительность жизни новосибирцев оказалась выше ожиданий: депутаты Заксобрания обсудили реализацию программы здравоохранения

Смертность от всех причин в Новосибирской области в 2022 году снизилась с 17,0 до 13,8 случаев на 1000 населения; ожидаемая продолжительность жизни, зафиксированная в 2021 году на уровне 69,19 лет по итогам прошлого года составила 71,53 лет. Об этом министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил на заседании комитета по соцполитике регионального парламента.

Смертность трудоспособного возраста на 100 тыс. населения снизилась с 623,6 до 540,4 случаев; смертность от болезней системы кровообращения с 763,5 до 676,6 случаев на 100 тыс. населения.

Напомним, в феврале на пресс-конференции Константин Хальзов сообщал, что впервые за много лет в 2022 году Новосибирской области удалось добиться снижения смертности от онкологии.

По данным мэрии, в 2022 году в Новосибирске на общественных кладбищах города было предоставлено 13580 участков для погребения умерших, а также 29 участков для создания семейных захоронений. В 2021 году — 16889 участков, в 2020 — 14124, в 2019 — 12223.

При этом общий объем финансирования системы здравоохранения области за 2022 год составил 75 млрд руб — 96,56% от годового плана.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске с 28 мая планируют повысить цены на ритуальные услуги.