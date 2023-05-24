В НГУ увеличили количество бюджетных мест

Количество бюджетных мест в НГУ по сравнению с прошлым годом будет на 28 больше. Всего таких мест планируется 1364. Об этом сообщает сайт Atas.info со ссылкой на руководителя пресс-службы вуза Алину Ершову. В разрезе специальностей, распределение бюджетных мест выглядит следующим образом:
В гуманитарном институте НГУ, бюджетные места предусмотрены на следующих факультетах:
Институт философии и права предоставит 3 бюджетных места:
— На геолого-геофизическом факультете выделено 85 бюджетных мест, в Институте интеллектуальной робототехники будут учиться 70 бюджетников, — сообщают в НГУ. — Институт медицины и психологии В. Зельмана подготовил места для 75 бюджетников — 60 по направлению Лечебное дело и 15 по направлению «Психология».
Ранее редакция сообщала о рейтинге эффективности вузов по направлениям подготовки.
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