В НГУ увеличили количество бюджетных мест

Количество бюджетных мест в НГУ по сравнению с прошлым годом будет на 28 больше. Всего таких мест планируется 1364. Об этом сообщает сайт Atas.info со ссылкой на руководителя пресс-службы вуза Алину Ершову. В разрезе специальностей, распределение бюджетных мест выглядит следующим образом:

механико-математический факультет – 235

факультет естественных наук – 230

факультет информационных технологий – 185

физический факультет – 170

экономический факультет – 149

В гуманитарном институте НГУ, бюджетные места предусмотрены на следующих факультетах:

Востоковедение и африканистика – 25

Журналистика – 20

Филология – 20

Лингвистика – 18

Фундаментальная и прикладная лингвистика – 20

История – 30

Институт философии и права предоставит 3 бюджетных места:

Юриспруденция – 20

Философия – 12

— На геолого-геофизическом факультете выделено 85 бюджетных мест, в Институте интеллектуальной робототехники будут учиться 70 бюджетников, — сообщают в НГУ. — Институт медицины и психологии В. Зельмана подготовил места для 75 бюджетников — 60 по направлению Лечебное дело и 15 по направлению «Психология».

Ранее редакция сообщала о рейтинге эффективности вузов по направлениям подготовки.