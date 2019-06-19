Платные парковки в выходные и праздничные дни могут сделать бесплатными

В правительстве региона прошел традиционный Общественный совет при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. На встрече эксперты обсудили необходимость введения периодов времени суток, когда платные парковки, которые расположены на землях, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

— При решении данного вопроса важно использовать опыт европейских стран и Москвы. Там платные парковки, находящиеся на муниципальных и государственных землях, в выходные и праздничные дни в определенное время, являются бесплатными, — отметил президент Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири Сергей Максимов. — Это позволяет людям приехать в город с детьми, погулять, совершить покупки, отдохнуть, не задумываясь о плате за парковку. Нагрузка на улично-дорожную сеть в выходные дни ниже, чем в рабочие, таким образом происходит восполнение определенных ресурсы, а также создаются комфортные условия для населения.