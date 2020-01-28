Площадь Маркса предложено сделать пешеходной

Пока это решение вызвало больше вопросов, нежели оценочных эмоций.
28/01/2020, 10:04
Автор: Игорь Смольников
Представленный архитекторами проект сделан под конкретного инвестора, который не называется.
Многолетней градостроительной язве Новосибирска — площади Маркса — предложено новое (точнее, очередное) лекарство: ее пространственное, пластическое и динамическое решение поменяется радикально — почти ничем не напоминая предыдущие проекты, предлагавшиеся этому месту.
Проект переустройства площади, разработанный архитектурной компанией ООО «АР.ТЭГО», был представлен городским властям и архитектурному сообществу в ходе заседания архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска. Как подчеркнул мэр города Анатолий Локоть, хоккейный чемпионат оказал лакмусовый эффект на все Левобережье. И стало понятно, что вопрос с площадью Маркса уже не терпит отсрочек.
Проект, который публике представили на этот раз, от всего, что прежде было по этой теме, отличается радикально, даже ошеломительно. Описывая его составляющие придется даже избегать иерархи «во-первых, во-вторых», ибо «во-первых» тут практически все.
Например, с недостроенным дворцом культуры «Сибсельмаш» проектировщики разобрались с революционной беспощадностью. Если все прежние концепты предполагали переделку здания (до той или иной степени неузнаваемости), то многострадальный позднесоветский недострой бюро «АР.ТЭГО» просто изъяло из ландшафта. На его месте — остров-плаза, каменное каре из четырех отдельно стоящих зданий, рассеченное пешеходными дорожками.
При том что единое здание дворца из композиции исчезло, само пятно застройки стало зримо больше. Настолько, что сдвинуло собой памятник Александру Покрышкину к самому створу проспекта Маркса — на Т-образный перекресток с улицей Ватутина. Этому перекрестку, согласно проекту, и отводится миссия транспортных ворот площади. А кольцо и диагональные магистрали — все, что сейчас составляет динамическую схему места, — это с площади исчезло начисто.
Точнее, учитывая суть предлагаемой метаморфозы, не начисто, а назелено. Ибо вместо кольца и прежней вилки магистралей на проекте изображена система скверов, мини-бульваров и флорариумов. Дизайн этого зеленого наряда на проекте не слишком детализирован — прорисован он ровно настолько, чтобы зрителю хватило на осмысление разницы с нынешним положением.
Публика разницу, конечно, сразу осознала. И диапазон ее реакции — широкий спектр удивления и вопросительных интонаций. От «Что это вообще?!» до «А куда транспорт-то девать?».
Как пояснил аудитории директор бюро «АР.ТЭГО» Дмитрий Суворов, представлявший проект, перенести транспорт предполагается на улицы, образующие периметр площади, — Ватутина, Блюхера, Покрышкина и Новогоднюю.
На вопрос о том, как эти неширокие улицы примут потоки двух многополосных магистралей (Маркса и Титова), демонстратор проекта уклончиво ответил, что «может получиться даже лучше, чем сейчас». Но, судя по реакции зала, скепсиса этим не снял.
По словам Дмитрия Суворова, прорывом в оптимизации площади будет активное использование подземных пространств: под парковки, сервис и ритейл. Подземные пространства займут большую часть плоскости площади под пешеходными зонами и зеленым покровом и будут интегрированы с ныне существующими порталами метрополитена.
— Парковка займет большую часть подземного метража (в сумме это около 80 тысяч квадратных метров), — пояснил Дмитрий Суворов. — Пропорции парковочных и коммерческих площадей в подземных ярусах пока точно не прописаны — это будет решаться инвестором по ходу проработки. Но вряд ли мы увеличим метраж парковок больше уже избранного — насколько я знаю, дефицита парковочных мест на площади не наблюдается.
На сколько этапов будет разделено создание подземных ярусов, понадобится ли для этого вскрытие площади и каковы будут контуры этих вскрытий — о том Дмитрий Суворов сказать отказался, пояснив, что «все решает инвестор». То, что это именно инвесторский проект, сделанный под конкретного заказчика, — в ходе показа было сказано многократно. Правда, ни бренд инвестора, ни объем вложений оглашены не были даже после прямых вопросов.
Участники совещания, представлявшие архитектурное сообщество, старательно (и даже, пожалуй, демонстративно) воздерживались от оценочных суждений, предпочитая нейтральные уточняющие вопросы. Пожалуй, сугубо эмоциональный отзыв дала лишь Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, вице-мэр Новосибирска:
— Я теперь занимаюсь еще и вопросами озеленения, и мне очень нравится, что на площади будет так много деревьев, газонов и цветов.
От других же были настойчивые вопросы о степени просчитанности транспортных потоков метрополитена и обильной «наземки».
От вопросов этих спикер начал заметно уставать. Впрочем, усталость явно объяснялась тем, что точных, исчислимых ответов было заготовлено не так уж и много. От одного из участников даже последовало такое примирительное резюме — дескать, когда обустройство площади завершится, уже, наверное, будет достроена станция «Площадь Станиславского», большая доля транзитной нагрузки перейдет на нее, а на площади Маркса воцарится гармония и эстетика.
От мэра, в свою очередь, последовала реплика о том, что титульный слайд презентации изображает площадь с ракурса, с которого ее видят только птицы. Потому уровень пешеходного обаяния площади оценить не так-то и легко. «Пореалистичнее надо бы!» — не без иронии сказал Анатолий Локоть.
Сошлись все участники на том, что проект нуждается в доработке — в ситуативном моделировании, в точном просчете потоков и функциональных зон. Было решено, что в доработанном виде проект будет представлен на следующем заседании градостроительного совета через месяц. Впрочем, тогда он тоже еще будет носить статус концепта и на фазу инженерной проработки выйдет еще не скоро.
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.
Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:
содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой публикуются на коммерческой основе.
Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.
Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.
В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.
Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.
Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.
Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.
Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.
Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.
Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.
Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».
Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры
В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.
В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.
Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.
Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.
В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. Голосование является независимым и анонимным. Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования. Чтобы получить информацию о персоне или проекте, нужно нажать на подпись под фотографией. Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.