Площадь Маркса предложено сделать пешеходной

Проект переустройства площади, разработанный архитектурной компанией ООО «АР.ТЭГО», был представлен городским властям и архитектурному сообществу в ходе заседания архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска. Как подчеркнул мэр города Анатолий Локоть, хоккейный чемпионат оказал лакмусовый эффект на все Левобережье. И стало понятно, что вопрос с площадью Маркса уже не терпит отсрочек.

Проект, который публике представили на этот раз, от всего, что прежде было по этой теме, отличается радикально, даже ошеломительно. Описывая его составляющие придется даже избегать иерархи «во-первых, во-вторых», ибо «во-первых» тут практически все.

Например, с недостроенным дворцом культуры «Сибсельмаш» проектировщики разобрались с революционной беспощадностью. Если все прежние концепты предполагали переделку здания (до той или иной степени неузнаваемости), то многострадальный позднесоветский недострой бюро «АР.ТЭГО» просто изъяло из ландшафта. На его месте — остров-плаза, каменное каре из четырех отдельно стоящих зданий, рассеченное пешеходными дорожками.

При том что единое здание дворца из композиции исчезло, само пятно застройки стало зримо больше. Настолько, что сдвинуло собой памятник Александру Покрышкину к самому створу проспекта Маркса — на Т-образный перекресток с улицей Ватутина. Этому перекрестку, согласно проекту, и отводится миссия транспортных ворот площади. А кольцо и диагональные магистрали — все, что сейчас составляет динамическую схему места, — это с площади исчезло начисто.

Точнее, учитывая суть предлагаемой метаморфозы, не начисто, а назелено. Ибо вместо кольца и прежней вилки магистралей на проекте изображена система скверов, мини-бульваров и флорариумов. Дизайн этого зеленого наряда на проекте не слишком детализирован — прорисован он ровно настолько, чтобы зрителю хватило на осмысление разницы с нынешним положением.

Публика разницу, конечно, сразу осознала. И диапазон ее реакции — широкий спектр удивления и вопросительных интонаций. От «Что это вообще?!» до «А куда транспорт-то девать?».

Как пояснил аудитории директор бюро «АР.ТЭГО» Дмитрий Суворов, представлявший проект, перенести транспорт предполагается на улицы, образующие периметр площади, — Ватутина, Блюхера, Покрышкина и Новогоднюю.

На вопрос о том, как эти неширокие улицы примут потоки двух многополосных магистралей (Маркса и Титова), демонстратор проекта уклончиво ответил, что «может получиться даже лучше, чем сейчас». Но, судя по реакции зала, скепсиса этим не снял.

По словам Дмитрия Суворова, прорывом в оптимизации площади будет активное использование подземных пространств: под парковки, сервис и ритейл. Подземные пространства займут большую часть плоскости площади под пешеходными зонами и зеленым покровом и будут интегрированы с ныне существующими порталами метрополитена.

— Парковка займет большую часть подземного метража (в сумме это около 80 тысяч квадратных метров), — пояснил Дмитрий Суворов. — Пропорции парковочных и коммерческих площадей в подземных ярусах пока точно не прописаны — это будет решаться инвестором по ходу проработки. Но вряд ли мы увеличим метраж парковок больше уже избранного — насколько я знаю, дефицита парковочных мест на площади не наблюдается.

На сколько этапов будет разделено создание подземных ярусов, понадобится ли для этого вскрытие площади и каковы будут контуры этих вскрытий — о том Дмитрий Суворов сказать отказался, пояснив, что «все решает инвестор». То, что это именно инвесторский проект, сделанный под конкретного заказчика, — в ходе показа было сказано многократно. Правда, ни бренд инвестора, ни объем вложений оглашены не были даже после прямых вопросов.

Участники совещания, представлявшие архитектурное сообщество, старательно (и даже, пожалуй, демонстративно) воздерживались от оценочных суждений, предпочитая нейтральные уточняющие вопросы. Пожалуй, сугубо эмоциональный отзыв дала лишь Анна Терешкова, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска, вице-мэр Новосибирска:

— Я теперь занимаюсь еще и вопросами озеленения, и мне очень нравится, что на площади будет так много деревьев, газонов и цветов.

От других же были настойчивые вопросы о степени просчитанности транспортных потоков метрополитена и обильной «наземки».

От вопросов этих спикер начал заметно уставать. Впрочем, усталость явно объяснялась тем, что точных, исчислимых ответов было заготовлено не так уж и много. От одного из участников даже последовало такое примирительное резюме — дескать, когда обустройство площади завершится, уже, наверное, будет достроена станция «Площадь Станиславского», большая доля транзитной нагрузки перейдет на нее, а на площади Маркса воцарится гармония и эстетика.

От мэра, в свою очередь, последовала реплика о том, что титульный слайд презентации изображает площадь с ракурса, с которого ее видят только птицы. Потому уровень пешеходного обаяния площади оценить не так-то и легко. «Пореалистичнее надо бы!» — не без иронии сказал Анатолий Локоть.