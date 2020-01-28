ТК «Толмачевский» судится с «Новосибирскэнергосбытом»

— Месячное потребление электроэнергии за декабрь 2019 года только по ТК «Толмачевский» у нас составило 57 млн рублей. Годовое потребление — 114 млн кВт/ч. При этом в год около 30 млн рублей у нас составляет сбытовая надбавка, которую получает АО «Новосибирскэнергосбыт» за то, что перепродает нам электроэнергию. Мы считаем, что это экономически нецелесообразно,— заявил в ходе пресс-тура гендиректор ООО ТК «Толмачевский» (входит в ГК «Горкунов») Андрей Седунов.

Чтобы решить этот вопрос и получить более низкий тариф, ГК «Горкунов» инвестировала средства в строительство собственной подстанции мощностью 220/10 кВ. Кроме того, в апреле 2019 года в группе была создана собственная сбытовая компания — ООО «Энергосбытовая компания «Горкунов».

— Она покупает для нас энергию в другом регионе на оптовом рынке и продает ее нам со сбытовой наценкой 2 копейки. Для сравнения, у «Новосибирскэнергосбыта» наценка составляет 11 копеек, — пояснил он. — Наша сбытовая компания готова к сотрудничеству с предприятиями АПК во всех регионах России. Сейчас мы ведем переговоры с тепличным комбинатом в Саратове и с сельхозпроизводителями еще в ряде регионов.

Процедура расставания с «Новосибирскэнергосбытом» как гарантирующим поставщиком, по словам Андрей Седунова, у ТК «Толмачевский» достаточно сложная.

— Мы расстаемся уже второй год, и они не хотят нас отпускать, так как мы даем большой объем выручки. На протяжении нескольких лет мы конструктивно сотрудничали, у нас есть грамоты лучшего партнера, мы всегда вовремя вносили платежи, а по просьбе партнеров иногда и авансировали их услуги. Но когда решили уйти, нам выставили счет на 115 млн рублей. Как нам сообщили в «Новосибирскэнергосбыте», «они провели аудит договора и нашли некоторые моменты, которые упустили 3 года назад, поэтому произвели нам доначисление в одностороннем порядке». Мы считаем, что это незаконно, и будем судиться, — говорит Седунов.

Он подчеркнул, что в других регионах у ГК «Горкунов» таких проблем с гарантирующими поставщиками нет. В Смоленске и Ярославле группа уже закупает электроэнергию через своего поставщика. Сегодня предприятия ГК «Горкунов» работают в 5 регионах России: Новосибирске, Барнауле, Смоленске, Ярославле и в Крыму.

По данным сайта Арбитражного суда Новосибирской области, сейчас рассматриваются два дела между АО «Новосибирскэнергосбыт» и ООО «Тепличный комбинат «Толмачевский». Оба возбуждены в июле 2019 года. В первом речь идет о взыскании 15,6 млн рублей — «в связи с корректировкой расчетов за потребленную электроэнергию с 1.07.2018 по 31.12.2018». В декабре суд по этому иску признал правоту гарантирующего поставщика и постановил взыскать указанную сумму с тепличного комплекса. В середине января ТК «Толмачевский» подал аппеляционную жалобу. Во втором случае речь идет «о взыскании 84,4 млн рублей за потребление мощности сверх разрешенной с 1.11.2016 по 30.04.2019». Суд принял решение удовлетворить иск частично в сумме 4,6 млн рублей. Оба участника дела подали аппеляционные жалобы.

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