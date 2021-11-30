Площади Калинина мешают парковки и «бабушки с цветочками»

Основными спорными точками будущего облика площади Калинина в Заельцовском районе Новосибирска, остаются уличная торговля и автомобильные парковки. Это следует из результатов голосования горожан на портале «Госуслуги» и на сайте мэрии, озвученных в ходе аппаратного совещания в мэрии главным архитектором города Александром Ложкиным. Что касается торговли, то, по словам Ложкина, более половины участников голосования выступили за полную ее ликвидацию, еще 43% — за перенос торговых точек в киоски, выполненные в едином стиле.

— Есть интересное мнение нескольких пользователей: эти милые бабушки не мешают (имеются в виду бабушки, которые продают цветы), — передает Александр Ложкин мнение общественников. — В киоски они точно не пойдут. Можно организовать бесплатные места для торговли. На остановке «Гостиница Северная» так и сделали. При этом есть и пожелание, что незаконную торговлю необходимо полностью убрать с площади. Это касается не только фруктов и овощей, а вообще всей торговли. Еще 4 человека говорят, что вообще не надо трогать уличную торговлю.

В качестве решения проблем с «цветочными бабушками» в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства предлагают выделение для них вдоль улицы Перевозчикова торговых навесов примерно на 10 мест.

— У нас в каждом районе уже стоят такие единообразные лотки-навесы, — рассказывает начальник департамента Виталий Витухин. — Достаточно успешно МУП «Сибирское гостеприимство» их содержит. Да, возможно, в течение недели какие-то рисунки на них появляются, но они устраняются. Мы Центральному округу предложили вдоль улицы Перевозчикова разместить лотки-навесы для тех самых бабушек. Понятно, что коммерсантов, которые фруктами торгуют, мы привечать не собираемся, а вот бабушек с цветочками, возможно, и был бы смысл там разместить.

Однако, по словам начальника департамента, данное решение до сих пор не удается согласовать с администрацией Центрального округа.

— Департаменту с Центральным округом проработать все-таки эти предложения, — озвучил одно из поручений по итогам совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Борьбу с торговлей надо продолжать, сомнений ни у кого нет. Думаю, разумные предложения звучат по корректировке мест для торговли частной. Имеются в виду бабушки. Посмотрите с Галиной Николаевной (Таймасовой, первым замглавы Центрального округа. — Ред.), вместе соберитесь с департаментом, со специалистами. Проанализируйте ситуацию и найдите решение.

Вторым спорным моментом стали парковки, на которых некоторые из торговцев-нелегалов оставляют транспортные средства, используемые в качестве складов.

— 37% опрошенных считают, что решение должны принимать специалисты по организации дорожного движения, — сообщает Александр Ложкин. — Около 20% считают, что необходимо полностью убрать с кольца парковки, 36% — что необходимы платные парковки, 7 человек говорят, что нужно больше бесплатных парковок. Некоторые считают, что нужен льготный период парковки до 20—30 минут.

По информации Александра Ложкина, всего в голосовании на портале «Госуслуги» принял участие 271 человек, на сайте мэрии — 774. Большинство проголосовавших поддержали такие решения, как организация пешеходных зон, отгороженных растительностью от транспортного потока, велодорожек, рекреационных зон с установкой скамеек и качелей. Что касается слабых мест и недостатков проекта, то 30% проголосовавших их не видят, 57% затруднились с ответом.