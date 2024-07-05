Душистые травы высадили на Михайловской набережной в Новосибирске

Душистые травы поселились на клумбах Михайловской набережной. Это любимое место для прогулок горожан и туристов.

– «Комнату ароматов» пополнили на тысячу растений: герань, душица, имбирная мята, флоксы, пижма, полынь, лесная герань, ориета, гвоздика, травянка, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Новую концепцию озеленения Михайловской набережной реализовали шесть лет назад. Сейчас приступили к реконструкции, все ландшафтные решения сохраняются.

– Люди приходят фотографироваться. Проект придуман таким образом, чтобы растения цвели в разное время. Например, флоксы шиловидные цветут в мае, – рассказала Татьяна Лавренко, начальник отдела благоустройства и озеленения МАУ «Дирекция городских парков».

Ранее редакция сообщала о том, что рыбаки на Михайловской набережной бесят прохожих в Новосибирске.