Центр космических исследований запустят в этом году в Новосибирске

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики запланировал открытие Центра космических исследований на осень.
Как сообщает СибГУТИ, открытие центра связано с активным развитием космических систем связи.
Особое внимание будет уделено развитию низкоорбитальных космических систем, предназначенных для обеспечения широкополосного интернета и других услуг в труднодоступных регионах России.
— На первом этапе центр будет принимать сигналы исследовательских и метеорологических космических аппаратов, записывать, распознавать, анализировать, сохранять эти сигналы и создавать базу данных этих спутников, их параметров, сигналов, потому что передатчики каждого космического аппарата уникальны, — отметил Вячеслав Калинин, доцент кафедры цифрового телерадиовещания и систем радиосвязи СибГУТИ.
На втором этапе реализации проекта Центра планируется создать студенческое конструкторское бюро. В нём студенты будут разрабатывать и запускать собственные спутники на орбиту.
Ранее редакция сообщала о том, что единый центр управления городским хозяйством предложили создать в Новосибирске.
Источник фото: СибГУТИ, автор: пресс-служба.
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