Центр космических исследований запустят в этом году в Новосибирске

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики запланировал открытие Центра космических исследований на осень.

Как сообщает СибГУТИ, открытие центра связано с активным развитием космических систем связи.

Особое внимание будет уделено развитию низкоорбитальных космических систем, предназначенных для обеспечения широкополосного интернета и других услуг в труднодоступных регионах России.

— На первом этапе центр будет принимать сигналы исследовательских и метеорологических космических аппаратов, записывать, распознавать, анализировать, сохранять эти сигналы и создавать базу данных этих спутников, их параметров, сигналов, потому что передатчики каждого космического аппарата уникальны, — отметил Вячеслав Калинин, доцент кафедры цифрового телерадиовещания и систем радиосвязи СибГУТИ.

На втором этапе реализации проекта Центра планируется создать студенческое конструкторское бюро. В нём студенты будут разрабатывать и запускать собственные спутники на орбиту.

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