В области готовят онкоконцессии

Документация на онкодиспансер ушла в Минздрав РФ — говорит директор АИР. — Это (Строительство центра. — Ред.) потребует около 10 млрд рублей. Придется применять механизмы ГЧП или концессии. Вообще, на ближайшие годы механизм ГЧП — это необходимость. У бюджета не хватит денег на масштабные проекты. Вы знаете, что и перинатальный центр на территории областной больницы 3 года практически был заморожен, пока федеральные средства не поступили. Бюджету очень сложно такие суммы выделять.

Названия компаний, заинтересовавшихся концессией онкоцентра, в АИР не раскрывают — таковы условия потенциальных инвесторов. Однако напомним, что месяц назад губернатор области Андрей Травников и руководитель ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин подписали соглашение о реализации на территории области ГЧП-проектов в сфере профилактики и лечения онкологических заболеваний. Получить комментарий компании относительно этапа реализации соглашения, объемов финансирования и технических характеристик возможного ГЧП-объекта на момент подготовки материала редакции не удалось.

— В области планируется открыть 16 таких центров, — говорит замминистра. — Сегодня прорабатывается вопрос их создания в рамках государственно-частного партнерства. У нас есть ряд мыслей на эту тему. Думаем, инвестиционная компания нам поможет в привлечении частных компаний к участию в реализации этого проекта. Коек, существующих в области, мало для нашего региона. Поэтому прорабатывается вопрос и онкодиспансера на 800 коек и 600 посещений в смену. Это позволит полноценно оказывать онкологическую помощь.

По словам заместителя министра здравоохранения области Александра Колупаева, строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического центра позволит объединить все направления региональных онкологических служб. Кроме того, в районах области предполагается создание центров амбулаторно-онкологической помощи.

Напомним, что в Новосибирской области (также на условиях ГЧП) уже приступили к реализации еще одного регионального проекта в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет о строительстве на территории Новосибирска семи поликлиник. Частным партнером выступает ООО «Седьмая инвестиционная компания», входящая в ГК «ВИС». Общий объем инвестиций8,9 млрд рублей, из которых 1,6 млрдсредства областного бюджета, 7,2 млрдсредства частного партнера (80%банковский кредит, 20%бюджетный кредит). Размер капитального гранта в инвестиционный период составит 500-626 млн рублей в год. Размер возмещенийот 382 млн до 1,5 млрд рублей в год.

По информации областного минздрава, нацпроект «Здравоохранение» предполагается на территории области реализовать по семи направлениям: «Первичная медико-санитарная помощь», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Медицинские карты», «Цифровой контур здравоохранения» и «Детское здравоохранение».