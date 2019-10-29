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В области готовят онкоконцессии

Первые потенциальные инвесторы направлены в правительство области.
  • 29/10/2019, 18:50
Автор: Евгения Серёгина
В области готовят онкоконцессии
«Механизм ГЧП — это необходимость. У бюджета не хватит денег на масштабные проекты».

Четыре потенциальных компании-инвестора направлены в региональный минздрав для ознакомления с проектом строительства онкоцентра в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Об этом на конференции «Медицина-2019», организованной изданием «Коммерсант», сообщил гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) Александр Зырянов.

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—Наше агентство по итогам консультаций направляло потенциальных инвесторов в правительство и минздрав, — говорит директор АИР. — Это (Строительство центра. — Ред.) потребует около 10 млрд рублей. Придется применять механизмы ГЧП или концессии. Вообще, на ближайшие годы механизм ГЧП — это необходимость. У бюджета не хватит денег на масштабные проекты. Вы знаете, что и перинатальный центр на территории областной больницы 3 года практически был заморожен, пока федеральные средства не поступили. Бюджету очень сложно такие суммы выделять.

Названия компаний, заинтересовавшихся концессией онкоцентра, в АИР не раскрывают  таковы условия потенциальных инвесторов. Однако напомним, что месяц назад губернатор области Андрей Травников и руководитель ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин подписали соглашение о реализации на территории области ГЧП-проектов в сфере профилактики и лечения онкологических заболеваний. Получить комментарий компании относительно этапа реализации соглашения, объемов финансирования и технических характеристик возможного ГЧП-объекта на момент подготовки материала редакции не удалось.

В регионе подписано соглашение о разработке и реализации концепции развития оказания онкологической медпомощи

В регионе подписано соглашение о разработке и реализации концепции развития оказания онкологической медпомощи

По словам заместителя министра здравоохранения области Александра Колупаева, строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического центра позволит объединить все направления региональных онкологических служб. Кроме того, в районах области предполагается создание центров амбулаторно-онкологической помощи.

— В области планируется открыть 16 таких центров, — говорит замминистра. — Сегодня прорабатывается вопрос их создания в рамках государственно-частного партнерства. У нас есть ряд мыслей на эту тему. Думаем, инвестиционная компания нам поможет в привлечении частных компаний к участию в реализации этого проекта. Коек, существующих в области, мало для нашего региона. Поэтому прорабатывается вопрос и онкодиспансера на 800 коек и 600 посещений в смену. Это позволит полноценно оказывать онкологическую помощь.

Эксперты рекомендовали Новосибирску переформатировать концепцию онкопомощи

Эксперты рекомендовали Новосибирску переформатировать концепцию онкопомощи

Напомним, что в Новосибирской области (также на условиях ГЧП) уже приступили к реализации еще одного регионального проекта в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Речь идет о строительстве на территории Новосибирска семи поликлиник. Частным партнером выступает ООО «Седьмая инвестиционная компания», входящая в ГК «ВИС». Общий объем инвестиций — 8,9 млрд рублей, из которых 1,6 млрд — средства областного бюджета, 7,2 млрд  средства частного партнера (80%  банковский кредит, 20%  бюджетный кредит). Размер капитального гранта в инвестиционный период составит 500-626 млн рублей в год. Размер возмещений  от 382 млн до 1,5 млрд рублей в год.

Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов

Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов

По информации областного минздрава, нацпроект «Здравоохранение» предполагается на территории области реализовать по семи направлениям: «Первичная медико-санитарная помощь», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие экспорта медицинских услуг», «Медицинские карты», «Цифровой контур здравоохранения» и «Детское здравоохранение».

Фото: pixabay.com, автор- fernandozhiminaicela

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