Площадку под новосибирский завод Nestle могут передать инвесторам из России

Глава Агентства инвестиционного развития региона Александр Зырянов рассказал о планах проведения инфраструктуры к данному участку в апреле 2022 года, передает ТАСС.

Руководство нового промышленно-логистического парка (ПЛП) в Новосибирской области может передать российским инвесторам площадку, где заявившая о прекращении инвестиций на территории РФ Nestle планировала построить завод, если компания откажется от строительства.

Ранее новосибирские власти были намерены создать новый индустриальный парк «Южный ПЛП» между городами Бердском и Искитимом, где компания Nestle в 2023 году планировала построить фабрику по изготовлению кормов для кошек и собак за 10 млрд рублей. В марте Nestle заявила о прекращении инвестиций на территории РФ и о приостановке рекламной кампании в связи с ситуацией на Украине.

Александр Зырянов уточнил, что завод Nestle планировалось разместить на территории 70 га, когда в среднем завод занимает 4-8 га. В случае отказа компании от строительства участок предложат нескольким российским компаниям, и земля с инженерной инфраструктурой будет востребована. Так, в существующем промышленно-логистическом парке около Новосибирска осталось только 200 га из 2 тыс.

24 февраля после объявления президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц. Кроме того, ряд зарубежных компаний объявил о полном или частичном разрыве отношений с РФ.