Траты россиян в первую неделю марта выросли на 21%

Динамично меняющиеся макроэкономические условия стимулируют население к увеличению своих трат, особенно на фоне заявлений ряда иностранных компаний о приостановке поставок своей продукции в страну. Кроме того, россияне стремятся закрыть свои потребности на более длительный период, чем раньше, что и объясняет всплеск расходов, в том числе не на первоочередные товары и продукты.

В результате спрос на бытовую технику и электронику вырос почти на 40%, продажи в аптеках увеличились на 22%, а спрос на одежду и обувь — на 16%. Также на 16% увеличились траты в супермаркетах, что объясняется стремлением россиян на фоне нестабильных экономических условий сделать запасы продуктов с длительными сроками хранения и товаров первой необходимости и, тем самым, в течение определенного времени минимизировать влияние инфляции. Без учета инфляционного фактора рост спроса в данных категориях также был двузначным и составлял от 14% до 21%.

Отметим, что увеличение среднего чека за первую неделю марта в сегменте «Электроника» составило 39%, в «Аптеках» 26%, в «Супермаркетах» 13% и в сегменте «Одежда» 9%. Такой рост на фоне плавной динамики предыдущих периодов также свидетельствует о приобретении товаров «про запас» и реализации отложенного спроса.

Ограничение внешних перелетов и рост цен на билеты сказался на обороте в сегменте туризма, который снизился на 17%. Россияне также стали экономить на кафе и ресторанах — расходы в этом сегменте сократились на 6%, а средний чек снизился на 12%.