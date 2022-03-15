Строительство кампуса НГУ стартует в третьем квартале 2022 года

Кампус мирового уровня для студентов Новосибирского государственного университета построят к 2024 году (Вторая очередь, ранее назывались сроки сдачи 2023 год. — Ред.). Об этом сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

— Строительство студенческого кампуса начнется в третьем квартале 2022 года. На данный момент ведется разработка проектной документации по объекту. Документы в Главгосэкспертизу России планируется направить в апреле этого года, — рассказали в пресс-службе «Единого заказчика».

На территории студенческого кампуса будут расположены три здания общей площадью не менее 38,9 тыс. кв. м: научно-исследовательский центр, проектный центр с научной библиотекой, учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана.

В новом шестиэтажном корпусе с поточными аудиториями на 300 мест будет расположен студенческий проектный центр и научная библиотека.

Пятиэтажный научно-исследовательский центр Новосибирского государственного университета будет состоять из нескольких функциональных блоков: лаборатории, офисы и кабинеты. Внутри центра строители планируют создать высокий подземный этаж для размещения габаритного высокоточного научного оборудования.

Учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана вместит в себя лаборатории и практикумы, симуляционно-аккредитационный центр, аудитории, кафедры и деканаты, а также общие помещения. Во всех зданиях надземная часть строений будет объединена единым пространством с открытой лестницей и световым фонарем.

На строительство объектов правительство РФ выделило почти 6 млрд рублей (ранее озвучивалась сумма в 5 млрд). Напомним, первая очередь кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов до конца 2023 года — нового учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ (СУНЦ НГУ), а также комплекса общежитий НГУ на 690 мест. В проект вложены частные инвестиции — около 4 млрд рублей. Общая стоимость проекта «кампус НГУ» — 11 млрд.