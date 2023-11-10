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Плохой Санта: убийство медсестры в новогоднюю ночь 1999 года раскрыли в Новосибирске

  • 10/11/2023, 21:07
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Убийство медсестры в новогоднюю ночь 1999 года раскрыли в Новосибирске
25-летний житель Краснозерского района изнасиловал и убил сотрудницу местной больницы.

У этого чудовищного преступления были все шансы остаться нераскрытым. Даже сам убийца, гуляя на свободе почти 25 лет, забыл, как в новогоднюю ночь жестоко расправился с 47-летней медсестрой районной больницы Надеждой*. По горячим следам полицейские не смогли раскрыть гибель местной жительницы. Спустя два десятка лет за дело взялись следователи-криминалисты. Они достали из пыльных архивов улики и с помощью современных технологий проанализировали все имеющиеся доказательства. Как раскрывалось это новогоднее убийство ― в материале Infopro54.

Страшная находка в сугробе

Надежда с семьей встречала свой последний новый 1999 год в гостях у друзей. Первого января женщине было нужно выходить на дежурство в больницу. Она рано проснулась и поспешила домой, чтобы переодеться.

На заснеженной дороге медсестра встретила своего убийцу.

― Родственники забеспокоились о Наде, когда им сообщили, что она не появилась на работе. За ней такого раньше не наблюдалось, она была порядочная и очень ответственная. Пошли искать, сообщили в полицию. Дома ее тоже не было. Стали ходить по тем тропинкам, по которым она могла идти домой или на работу. И вот в сугробе около березовой рощи обнаружили ее мертвую. Она была абсолютно голая, вся избитая, а одежда валялась рядом. Полицейские тогда сказали, что преступник ее задушил, так как на шее было видно борозду. Сыну и дочке о смерти мамы сообщили только на следующий день, ― вспоминают местные жители.

На место происшествия выезжал почти весь отдел местной полиции. Осматривали все вокруг, собирали улики, искали очевидцев. К сожалению, никаких свидетелей установить не удалось.

Первый подозреваемый у полиции появился только в мае 2004 года. Местного жителя по имени Игорь задержали и допросили.

― Он тогда просто отказался давать показания. Ни в чем не признался. У него взяли образцы слюны и крови, выписали подписку о невыезде и отпустили, ― говорят родственники убитой сибирячки.

Две экспертизы

Исследование начала двухтысячных годов, видимо, допускало неточности и ошибки. ДНК Игоря не совпало с ДНК-убийцы, которое взяли с тела погибшей женщины. Единственного подозреваемого пришлось отпустить без предъявления обвинения.

― Он уехал в Новосибирск, завел там семью, устроился на работу и стал спокойно жить. Надсмехался над всей правоохранительной системой и был уверен в своей безнаказанности, ― считают жители Краснозерского.

Но в 2023 году эксперты нашли в архивах шубу убитой и другие материалы. Было решено снова проверить их и сравнить образцы. Неожиданно данные ДНК совпали. К ранее подозреваемому Игорю снова возникли вопросы.

― Розыск преступника по горячим следам результатов не дал. Однако следственно-оперативная группа тщательно исследовала место происшествия и изъяла ряд улик, которые помогли спустя 24 года выйти на след злоумышленника и задержать его. Задержанный доставлен в следственные органы, ― отчиталась о проделанной работе официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сложно тут недооценить работу полиции, но в основном благодаря следователям и криминалистам СК, которые нацелены на раскрытие преступлений прошлых лет, убийца теперь понесет наказание.

«С Новым годом!»

На допросах подозреваемый под натиском доказательств, которые уже трудно опровергнуть, сознался в содеянном.

― Я плохо уже все помню. В тот день сильно поругался со своей сожительницей Олесей, она 31 декабря пришла домой пьяная. Мы повздорили, и я был злой. Потом под утро я с родителями пошел к теще. По дороге захотел в туалет, отстал от мамы и папы, они ушли без меня. И тут навстречу мне шла незнакомая женщина. Я сказал ей: «С Новым годом». Она мне грубо как-то ответила. Слово за слово и мы поругались. Я дал ей пощечину, ― признался обвиняемый.

А потом Игорь нанес еще несколько сильных ударов, раздел свою жертву, изнасиловал прямо на снегу. Испугавшись ответственности, он задушил Надежду. Осознав, что женщина уже не подает признаков жизни, молодой человек оттащил ее ближе к роще и закопал в сугробе.

Когда нашли тело, Игорь сильно заволновался. Но к его удивлению первая экспертиза сделала его невиновным. На всякий случай он уехал из поселка и начал новую жизнь. Сейчас ему предъявлено обвинение сразу по двум статьям: «Убийство» и «Насильственные действия сексуального характера».

― Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Новый 2024 год Игорь встретит в камере СИЗО. За совершенные преступления ему грозит внушительный срок, вплоть до пожизненного лишения свободы.

*Имена героев изменены.

Фото: СК по НСО/соцсети.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : убийство Новый год Краснозерское 1999


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