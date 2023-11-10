Суд отказался досрочно лишать полномочий главу Убинского района Олега Конюка

10 ноября Барабинский районный суд Новосибирской области отказал прокуратуре в удовлетворении исковых требований о досрочном лишении полномочий главы Убинского района Новосибирской области Олега Конюка в связи с утратой доверия. Информация об этом размещена на сайте суда.

— Лицам, участвующим в деле, разъяснен срок и порядок обжалования и объявлено, что мотивированное решение будет изготовлено судом 20.11.2023 года, — говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2023 года правоохранители обнародовали подробности результатов прокурорской проверки работы главы Убинского района, которая показала, что в администрации работают родственники действующего главы Олега Конюка, которым действующий глава района неоднократно выписывал премии.

В связи с этим, прокурор направил в районный совет депутатов представление об увольнении Конюка в связи с утратой доверия. Но народные избранники не стали предпринимать таких радикальных действий. После этого районный прокурор решил потребовать отставки – через суд.

Стоит отметить, что имя главы Убинского района уже фигурировало в криминальных сводках. В 2021 году, по решению суда, Олега Конюка оштрафовали на 800 тысяч рублей за незаконную охоту. Он застрелил беременную лосиху и двух лосят.

Ранее редакция сообщала, что главу Убинского района суд оштрафовал за незаконную охоту на лосей.