Обвиняемых в диверсиях на железной дороге в Новосибирске оставили под стражей

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Следователь настаивал на продлении меры пресечения в виде заключения под стражей в отношении Скоробогатова В.А., Кирилла Веселова., а также двух несовершеннолетних. Они обвиняются в совершении диверсии, организованной группой.

В итоге суд продлил содержания четверых подозреваемых под стражей до конца января. Постановление не вступило в законную силу, поясняли в пресс-службе Управления Судебного департамента по Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что подростка на два месяца отправили под стражу за диверсии по поджогу релейных шкафов.