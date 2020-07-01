СГК выполнила 37% программы капитального ремонта в Новосибирске

В прямом эфире участники контактной группы подвели предварительные итоги гидравлических испытаний, а также рассказали потребителям, как идет замена труб, где строятся новые коммуникации и ответили на вопросы горожан о качестве теплоснабжения.
Помимо руководителей мэрии и СГК, к разговору о подготовке города к зиме подключились эксперты рынка энергетики и ЖКХ: Оксана Царапкина, Сергей Бухаров, представитель общественности Андрей Гладченко. Вопросы подготовки к зиме, которые поднимают в соцсетях жители города, привел блогер Михаил Докукин.
Портал НГС организовал сбор вопросов от потребителей: часть ответов была дана в прямом эфире, остальные ответы будут опубликованы на портале НГС.
Сложившаяся контактная группа поможет энергетикам и чиновникам обеспечить экспертный и общественный контроль подготовки к зиме. Обсуждения хода подготовки к осенне-зимнему периоду пройдут в таком формате еще дважды до его начала сезона.
— У нас осталось неиспытанными всего три зоны ТЭЦ, все испытания завершаем после 22 июля, после чего подаем горячую воду и должны в отопительный сезон 2020-2021 годов войти с полностью устраненными дефектами, — констатировал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев.
Второй большой блок работы — плановая замена тепловых сетей. Приоритеты были расставлены совместно с СГК: как и в прошлом году — это замена магистральных сетей, отметил глава департамента.
По состоянию на 29 июня выполнено 37% всех работ по капитальному ремонту из запланированных 5 км.
В настоящее время работы по замене труб ведутся на девяти из десяти запланированных участках работы рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков: на улицах Пожарского, Владимировская; Котовского, Национальная, Дмитрия Донского, Сибиряков-Гвардейцев, Комсомольской и вдоль дамбы Коммунального моста, а также на внутриквартальном участке в квартале между улицами Котовского и Широкая.
В середине июля подрядчики начнут работы на магистральном трубопроводе на улице Дачной.
Также Андрей Колмаков рассказал о реализации нескольких наиболее значимых проектов инвестпрограммы на теплосетях, общая стоимость которой —2 млрд 250 млн рублей.
Помимо мероприятий по развитию системы теплоснабжения, программа включает в себя переключение зон теплоснабжения котельных на систему централизованного теплоснабжения ТЭЦ и мероприятия по технологическому присоединению новых потребителей.
Идут испытания — когда отключат или включат горячую воду?
СГК оповещает потребителей об отключениях через УК и ТСК, мэрию, СМИ. Можно уточнить информацию в диспетчерской управляющей компании или ТСЖ, а также по телефонам 051 — диспетчерская служба мэрии или 8(383) 289-01-47 — теплосетевое подразделение СГК.
Несвоевременно дали горячую воду после гидравлических испытаний. С чем могут быть связаны задержки в подаче воды?
Если дом подключен не от ЦТП, то задержка может быть связана с оперативностью работы организации, обслуживающей дом. Скорее всего, необходимо открыть задвижки в подвале. Или после запуска тепловой сети после испытаний на ней обнаружился дефект, который в скором времени устранят.
Почему вода в кранах или батареях бывает недостаточно горячая?
Нормативная температура горячей воды в точке водоразбора составляет 60-75 градусов Цельсия. Если фактическая температура не соответствует нормативной, необходимо обратиться в свою УК, ТСЖ — представитель обслуживающей организации и специалист СГК совместно проведут обследование и выяснят причину.
Иногда возможной причиной низкой температуры горячего водоснабжения может стать отсутствие линий циркуляции, когда разбор воды небольшой или отсутствует, вода остывает. Особенно это заметно в ранние утренние часы и ночное время. Но таких домов с каждым годом все меньше и до 2023 года планируется восстановить или построить все линии циркуляции горячего водоснабжения до жилых домов.
Куда адресовать вопросы о расчетах, если есть сомнения в справедливости начислений?
Если начисления делает управляющая компания — в Государственную жилищную инспекцию. Электронный адрес для вопросов потребителей, заключивших прямые договоры с СГК: services@sibgenco.ru
Фото: пресс-служба СГК
Популярное с сайта