СГК выполнила 37% программы капитального ремонта в Новосибирске

В прямом эфире участники контактной группы подвели предварительные итоги гидравлических испытаний, а также рассказали потребителям, как идет замена труб, где строятся новые коммуникации и ответили на вопросы горожан о качестве теплоснабжения.

Общественный контроль

Помимо руководителей мэрии и СГК, к разговору о подготовке города к зиме подключились эксперты рынка энергетики и ЖКХ: Оксана Царапкина, Сергей Бухаров, представитель общественности Андрей Гладченко. Вопросы подготовки к зиме, которые поднимают в соцсетях жители города, привел блогер Михаил Докукин.

Портал НГС организовал сбор вопросов от потребителей: часть ответов была дана в прямом эфире, остальные ответы будут опубликованы на портале НГС.

Сложившаяся контактная группа поможет энергетикам и чиновникам обеспечить экспертный и общественный контроль подготовки к зиме. Обсуждения хода подготовки к осенне-зимнему периоду пройдут в таком формате еще дважды до его начала сезона.

Первые итоги подготовки к зиме

— У нас осталось неиспытанными всего три зоны ТЭЦ, все испытания завершаем после 22 июля, после чего подаем горячую воду и должны в отопительный сезон 2020-2021 годов войти с полностью устраненными дефектами, — констатировал начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев.

Второй большой блок работы — плановая замена тепловых сетей. Приоритеты были расставлены совместно с СГК: как и в прошлом году — это замена магистральных сетей, отметил глава департамента.

По состоянию на 29 июня выполнено 37% всех работ по капитальному ремонту из запланированных 5 км.

В настоящее время работы по замене труб ведутся на девяти из десяти запланированных участках работы рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков: на улицах Пожарского, Владимировская; Котовского, Национальная, Дмитрия Донского, Сибиряков-Гвардейцев, Комсомольской и вдоль дамбы Коммунального моста, а также на внутриквартальном участке в квартале между улицами Котовского и Широкая.

В середине июля подрядчики начнут работы на магистральном трубопроводе на улице Дачной.

Инвестпроекты на теплосетях

Также Андрей Колмаков рассказал о реализации нескольких наиболее значимых проектов инвестпрограммы на теплосетях, общая стоимость которой —2 млрд 250 млн рублей.

Завершение реконструкции тепловой сети в районе улиц Кошурникова и Богаткова общей протяженностью теплотрассы на двух улицах — около 900 м. Это позволит обеспечить перспективный резерв мощности для подключения к ТЭЦ-5 новых потребителей трех районов Новосибирска — Железнодорожного, Центрального и Заельцовского. Подрядная организация определена, компания выполняет монтаж трубопровода, ведет земляные работы. В финальный этап строительства в этом году СГК планирует инвестировать 280 млн рублей. Общая стоимость всего проекта составит более 400 млн рублей.

Техническое перевооружение тепловой сети в теле Октябрьского моста с планируемым объемом инвестиций — 76,5 млн рублей в 2020 году. Проект по замене старых труб на новые рассчитан на два года. Через эту теплотрассу к отоплению от ТЭЦ-2 подключены дома в Центральном округе Новосибирска и значительная часть Октябрьского района. Протяженность участка — 980 метров; диаметр трубы — 700 мм. В настоящее время проектирование завершено, проводится организация конкурса для выбора подрядной организации для производства строительно-монтажных работ. Начало строительно-монтажных работ запланировано на конец июля. Движение по мосту ограничено не будет.

Ввод в работу основного оборудования на перекачивающей насосной станции №2. Этот проект позволит обеспечить качество и надежности теплоснабжения, а также задел для дальнейшего увеличения пропускной способности тепловой сети, обеспечения возможности подключения строящихся жилых комплексов в Кировском районе. Ведутся строительно-монтажные работы. На первом этапе, сразу по завершении строительства будет установлено три понизительных и три подающих насоса — этого достаточно для эффективной работы ПНС в ближайшие 2-3 года. Окончательный срок реализации всего объекта — до середины 2021 года. Объем инвестиций в 2020 году — 375 млн рублей.

Помимо мероприятий по развитию системы теплоснабжения, программа включает в себя переключение зон теплоснабжения котельных на систему централизованного теплоснабжения ТЭЦ и мероприятия по технологическому присоединению новых потребителей.

Популярные вопросы потребителей

Идут испытания — когда отключат или включат горячую воду?

СГК оповещает потребителей об отключениях через УК и ТСК, мэрию, СМИ. Можно уточнить информацию в диспетчерской управляющей компании или ТСЖ, а также по телефонам 051 — диспетчерская служба мэрии или 8(383) 289-01-47 — теплосетевое подразделение СГК.

Несвоевременно дали горячую воду после гидравлических испытаний. С чем могут быть связаны задержки в подаче воды?

Если дом подключен не от ЦТП, то задержка может быть связана с оперативностью работы организации, обслуживающей дом. Скорее всего, необходимо открыть задвижки в подвале. Или после запуска тепловой сети после испытаний на ней обнаружился дефект, который в скором времени устранят.

Почему вода в кранах или батареях бывает недостаточно горячая?

Нормативная температура горячей воды в точке водоразбора составляет 60-75 градусов Цельсия. Если фактическая температура не соответствует нормативной, необходимо обратиться в свою УК, ТСЖ — представитель обслуживающей организации и специалист СГК совместно проведут обследование и выяснят причину.

Иногда возможной причиной низкой температуры горячего водоснабжения может стать отсутствие линий циркуляции, когда разбор воды небольшой или отсутствует, вода остывает. Особенно это заметно в ранние утренние часы и ночное время. Но таких домов с каждым годом все меньше и до 2023 года планируется восстановить или построить все линии циркуляции горячего водоснабжения до жилых домов.

Куда адресовать вопросы о расчетах, если есть сомнения в справедливости начислений?

Если начисления делает управляющая компания — в Государственную жилищную инспекцию. Электронный адрес для вопросов потребителей, заключивших прямые договоры с СГК: services@sibgenco.ru

Фото: пресс-служба СГК