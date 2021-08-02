Плюс ещё одна школа по концессии

В правительстве Новосибирской области ведётся работа по подготовке заявки на строительство новой школы в рамках концессионного соглашения. Об этом на оперативном совещании сообщил замминистра образования области Юрий Савостьянов. Чиновник напомнил, что школа пойдет в рамках второй волны строительства образовательных учреждений. Как уже сообщалось ранее, в рамках первой волны правительство РФ одобрило заявку на строительство шести школ в разных районах областного центра. Их планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 года, обеспечив 5,7 тыс новых школьных мест. Напомним, что предложение по шести концессионным школам мэрия Новосибирска направляла в феврале текущего года в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Речь идет о школах на улицах Выборная, Титова, Шевелева, на Ипподромской магистрали (рядом с Шевченковским жилмассивом), а также на Плющихинском и Дивногорском жилмассивах. Ещё одним партнёром выступит группа компаний «Просвещения». Объём инвестиций составит 6,5 млрд. руб.

— Министерством образования проведена большая работа по подготовке заявки второй волны, — сообщил Савостьянов. — Сейчас от Министерства просвещения РФ получено подтверждение по ещё четырем объектам — двум в Новосибирском районе, двум — в Новосибирске. Один будет реализован в рамках концессионного соглашения, ещё один — в рамках госконтракта. Подтверждение получено, ждём распоряжения правительства РФ. Рабочая группа готовит заявку на объекты третьей волны. К 2024 году мы должны снять напряжение по организации обучения детей в наиболее сложных районах. У нас это, в основном, Новосибирск и Новосибирский район.

Наиболее непростая работа, по словам чиновника идёт в плане выбора земельных участков в плане их соответствия необходимым нормативам.

— Анатолий Евгеньевич, большая просьба помочь в подготовке земельных участков, потому что не все участки соответствуют требованиям, — обратился замминистра к мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Что касается подготовки к новому учебному году действующих образовательных учреждений, то по информации правительства Новосибирской области, в настоящий момент, полностью закончены работы в 154 образовательных организациях, в остальных учреждениях работы продолжаются, согласно графику. Приняты 55 образовательных организаций. Всего предстоит обследовать порядка 2,4 тыс. зданий. Наиболее активная работа по обследованию зданий начнётся с 5 августа. По информации мэрии Новосибирска, в этом году в первый класс пойдут более 21 тыс детей.