В США требуют публичной проверки допинг-тестов россиян

Олимпийские игры в Токио только миновали экватор, но уже очевидно, что сборная России не сломалась под беспрецедентным давлением. Даже в условиях тотальных ограничений наши спортсмены регулярно завоёвывают медали и часто огорчают американских конкурентов.
Известный в США борец за чистоту спорта назвал наказание России за допинговые нарушения пусканием пыли в глаза, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Reuters. Спасти положение дел, по мнению главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, можно, сделав тесты наших спортсменов общедоступными — чтобы весь мир мог убедиться в том, что в России больше не жульничают. Другой вопрос, что все это категорически запрещено действующим кодексом.
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
— Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на DPA.
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала заявление главы Антидопингового агентства США.
— Есть одно замечательно правило: нужно уметь проигрывать, тогда научишься выигрывать. Все эти высказывания идут исключительно о наших спортсменках, которые забрали медали у американцев. Почему мы все время говорим про какие-то скандалы? Уже надоело, давайте разговаривать о чем-то более положительном, — сказала «СЭ» Роднина.
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