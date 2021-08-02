В США требуют публичной проверки допинг-тестов россиян

Олимпийские игры в Токио только миновали экватор, но уже очевидно, что сборная России не сломалась под беспрецедентным давлением. Даже в условиях тотальных ограничений наши спортсмены регулярно завоёвывают медали и часто огорчают американских конкурентов.

Известный в США борец за чистоту спорта назвал наказание России за допинговые нарушения пусканием пыли в глаза, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Reuters. Спасти положение дел, по мнению главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, можно, сделав тесты наших спортсменов общедоступными — чтобы весь мир мог убедиться в том, что в России больше не жульничают. Другой вопрос, что все это категорически запрещено действующим кодексом.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

— Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение. Олимпийский комитет России тут полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА), — цитирует Баха ТАСС со ссылкой на DPA.

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала заявление главы Антидопингового агентства США.