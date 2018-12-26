Плющихинский жилмассив: район со своей атмосферой

Депутат Заксобрания Новосибирской области Сергей Конько может долго рассказывать о работе на своем округе, но еще дольше о ежедневной жизни Плющихинского жилмассива. Работая здесь 14 лет — с самого его основания, он знает всю подноготную микрорайона, подмечая не только достоинства, но и недостатки. А это, по признанию самого депутата, очень важно, чтобы продолжать двигаться в правильном направлении и постоянно улучшать уже существующую инфраструктуру.

— Сергей Григорьевич, в Новосибирске сейчас строится множество разных микрорайонов, и у каждого из них есть преимущество перед другими. Но про Плющихинский жилмассив вы всегда говорите, что он со своей атмосферой. Почему?

— В первую очередь потому, что здесь многое напоминает о нашем детстве. Мы все помним общие дворы, где жители общались между собой, встречались на улицах, дети могли гулять без родителей, соседи вместе отмечали праздники. Одним словом, было весело и — самое главное — безопасно. Сейчас далеко не во всех домах ребятишки выходят во двор с друзьями: больше сидят за компьютером, сменив живое общение на виртуальное. Мы стараемся создать такую среду, чтобы дети могли, как раньше, играть в казаков-разбойников, в прятки, в футбол, кататься на велосипедах. Для этого каждый год на Плющихинском жилмассиве строятся новые объекты и модернизируются уже существующие. Сегодня здесь действуют два стадиона с раздевалками, в теплое время года использующиеся для командных игр или для тренировок, а зимой превращающихся в катки. Скоро будет установлен скейт-парк, где дети смогут в безопасности для себя кататься на роликах и велосипедах. От прогресса никуда не уйдешь, на внутриквартальных дорогах стало много автомобилей, и это нужно учитывать при планировании детского досуга.

Чтобы создать ту атмосферу, которая сейчас царит на жилмассиве, мы приложили немало усилий. Эта деятельность ведется с начала его основания и до сих пор. Я пришел на должность председателя ТСЖ в 2004 году, когда только сдавался первый дом. Уже тогда застройщик в лице «Дискуса» прислушивался к нашим замечаниям, просил обратной связи по техническому функционалу домов. Работа велась общая, и жители принимали в ней активное участие вместе с ТСЖ и застройщиком. Например, был изменен уклон козырька, чтобы не образовывалась наледь, перешли на грузопассажирские лифты большей вместимости, изменили концепцию детских площадок — всего и не вспомнить! Такая традиция обратной связи сохраняется и сегодня: мы постоянно опрашиваем жителей, что бы они хотели увидеть у себя во дворе или изменить к лучшему. В прошлом году делали большой опрос, и оказалось, что на детских площадках жители хотят иметь больше качелей и песочниц. При установке следующего детского городка мы уже учли все пожелания, и получилось так, что деньги были потрачены примерно те же, но с гораздо большей пользой. Или, например, нам оставили свои замечания ребята, занимающиеся с детьми воркаутом (Уличные тренажеры. – Ред.), о том, где и какие спортивные снаряды будут более востребованы. А возрастные жители «Плющихи», увидев в одном из дворов беседку, попросили такую же и себе. Поэтому сказать, что все происходит быстро и сию же минуту — нельзя. Это планомерная работа, которая делается ежедневно и будет всегда продолжаться.

— Тем не менее промежуточные итоги подводятся, чтобы оценить масштабы проделанного?

— Без этого никак, только это делается для того, чтобы оценить не проделанное, а масштабы предстоящих работ. Потому что нельзя останавливаться на достигнутом, всегда нужно стремиться к лучшему. Сейчас на Плющихинском жилмссиве действуют 3 корпуса детских садов, начато строительство еще одного, нам бы хотелось на следующий год приступить к пятому. В 2019 году будет открыта школа на улице Виталия Потылицына вместимостью 1100 мест, она станет самой большой в Новосибирске. В новом современном здании все будет предусмотрено для полноценной учебы, внеурочных занятий и спортивных тренировок. Думаю, для наших детей это большой подарок, потому что, как я уже говорил, прежде всего мы думаем о безопасности. Новая школа на территории жилмассива будет означать, что ребятишкам больше не нужно будет добираться так далеко до своего места учебы, как сейчас.

Также в этом году высадили около 300 деревьев на территории сквера имени Татьяны Снежиной. Ясень уже прижился и подрос, весной продолжим заниматься озеленением. Всего же на жилмассиве в течение осени было посажено больше полутора тысяч саженцев, в том числе крупномеры. Мы будем продолжать это делать и дальше, потому что люди хотят видеть территорию зеленой и ухоженной, и без новых насаждений никак не обойтись.

— Сейчас все чаще свободные территории отдаются под торговые площади, у вас же наоборот — создается и благоустраивается сквер. Как на это реагируют сами жители?

— Сквер имени Татьяны Снежиной, я считаю, людьми принят и уже становится излюбленным местом для прогулок: часто здесь можно встретить мам с колясками, молодежь, играющих детей. Если мы говорим о комфортной среде для проживания, то невозможно не учитывать такие территории, как парки и скверы. Чтобы на месте существующей аллеи не появились со временем киоски и пивнушки, застройщиком изначально эта земля была зарезервирована под строительство сквера. Но магазины типа «рядом с домом» тоже необходимы, поэтому для их строительства предусмотрены площади между домами. Сейчас по новому законодательству вывод помещений из жилого фонда панельных домов запрещен, поэтому здесь на первых этажах магазины не распространены. И это, наверное, правильно, потому что не все добросовестно соблюдали условия организации торговли и перестраивали здания по своему усмотрению, что приводило к разрушительным последствиям. Кроме того, на территории жилмассива существуют супермаркеты, популярен торговый центр, неподалеку находятся крупные сетевые магазины и торговые центры. Развитая инфраструктура осталась и на месте бывшей барахолки — она переехала под крышу и стала более цивилизованной, превратилась в торговые центры с широчайшим ассортиментом. А поскольку после закрытия рынка не сократили ни одного маршрута, то до Плющихинского сохранилась отличная транспортная доступность, как и до многих других мест в городе.

— Часто ли вы сами пользуетесь общественным транспортом?

— Скажу честно, что иногда езжу — удобный маршрут №1095. Зимой я могу оставить машину на перехватывающей парковке возле станции метро «Октябрьская» или «Золотая нива» и на метро доехать до левого берега, а летом предпочитаю ездить на велосипеде. В этом году удалось отремонтировать основную дорогу Плющихинского с полной заменой асфальтного покрытия. Сейчас в наших первоочередных планах значится строительство новой дороги в сторону города. Но оно может затянуться, поэтому в этом году было решено привести в порядок имеющуюся и расширить ее возможности. Так, например, был приобретен контроллер, позволивший регулировать время работы светофора, чтобы максимально разгрузить дорожный поток в часы пик. Были установлены дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, которые мешали проезду автомобилей и сужали проезжую часть. Кстати, найти и обозначить слабые места дороги нам помогли жители «Плющихи» — среди них оказалось немало профессионалов дорожной сферы. Кроме того, силами застройщика был расширен выезд с микрорайона по улице Коминтерна, что также облегчает проезд в часы пиковой нагрузки.

— Вы столько лет связаны с этим жилмассивом, что у вас наверняка уже успел сложиться портрет местного среднестатистического жителя. Какой он?

— Если говорить о портрете жителя Плющихинского жилмассива, то по большей части это молодые семьи — они покупают здесь свое первое жилье. Потому что здесь можно приобрести по доступным ценам однокомнатную, но большую квартиру. Многие из этих семей, когда обзаводятся детьми, переезжают в более просторные квартиры, но в пределах этого же микрорайона. Например, размер вот этой двухкомнатной квартиры на Плющихе — 75 кв. м, такие площади сейчас можно найти только в элитных домах, стоимость которых многим не по карману. Одновременно с этим, как мы уже говорили, вокруг создана вся инфраструктура для того, чтобы дети росли в комфортной и безопасной среде. Очень много людей переезжает сюда из других регионов: из Якутии или с Дальнего Востока. Интересно, что иногда это делают целыми коллективами. Сначала одна семья приедет, осматривается, рассказывает, как им тут нравится, и за ней подтягиваются другие. Часто на Плющихе дети покупают своим пожилым родителям квартиры и перевозят их сюда из отдаленных районов области, чтобы чаще видеться и ухаживать за ними при необходимости. Здесь есть два замечательных по своей атмосфере дома, которые называются «Ветеранскими», потому что там выдавались квартиры участникам Великой Отечественной войны. Там живут сами ветераны или уже их родственники, которые дружат целыми подъездами и очень тесно общаются между собой. Такая же интересная атмосфера наблюдается в домах, где по программе выкупались квартиры Чкаловским заводом для своих сотрудников.

Все это не может не сказываться на атмосфере всего жилмассивалюди вливаются в коллектив и продолжают вместе созидать. Вот переезжает молодая семья в новую квартиру, и несколько месяцев она занята обустройством своего жилья, не замечая ничего вокруг. А потом, спустя время, начинает интересоваться своими соседями, подъездом, придомовой территорией — и постепенно присоединяется к обществу жилмассива. У нас даже образовалось молодежное движение «Плющиха»ребята-участники помогают в организации праздников, вместе с нами поздравляют ветеранов. Праздники на Плющихинском жилмассиве вообще можно выделить в отдельную тему. Их массовости и веселью могут позавидовать многие микрорайоны города.

Фото: пресс-служба компании