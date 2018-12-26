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Трехкилограммовую опухоль удалили специалисты ГКБ № 25

Операция выполнена с использованием лапароскопических технологий при помощи малоинвазивной методики.
  • 26/12/2018, 13:53
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В конце ноября специалистами городской клинической больницы № 25 была выполнена операция с использованием лапароскопических технологий при помощи малоинвазивной методики, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По словам заведующего хирургическим отделением №2 ГКБ № 25 Аршака Асатряна, пациентка обратилась к ним в связи с наличием в забрюшинном пространстве опухоли, выявляемой по данным МРТ и МСКТ.

— Размеры опухоли были большие — 25-30 см во всех плоскостях, в связи с чем и произошла диспозиция органов, что и стало причиной постоянных болей в животе, — рассказал он.

После надлежащей предоперационной подготовки, обследования, предварительной пункционной биопсии и проведения консилиума вместе с онкологами, было принято решение о хирургическом лечении.

— Опухоль была мобилизована и выделена из забрюшинного пространства при помощи малоинвазивной методики в пределах неизменных тканей, без повреждения целостности капсулы — по всем онкологическим требованиям, предъявляемых при выполнении операций по удалению новообразований. Удаленное новообразование весило около 3 кг, — добавил о ходе операции Аршак Асатрян.

Уже в середине декабря пациентка была выписана из стационара больницы в удовлетворительном состоянии и направлена на дальнейшее специализированное лечение в онкодиспансер.

Так, по словам заместителя главного врача по хирургической помощи ГКБ № 25 Дмитрия Ковинько, размеры и местоположение образования сначала поставили хирургов перед выбором тактики и варианта хирургического вмешательства. Но учитывая тот факт, что операция прошла с минимальной травматичностью тканей и минимальной кровопотерей, можно сделать вывод, что малоинвазивные методы лечения уверенно и прочно вошли в повседневную практику городской клинической больнице №25.

Фото: пресс-служба регионального минздрава

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