Анатолий Павлов, директор ООО «Сибмонтажспецстрой»:
— В этом году произошли важные и яркие политические события — это выборы президента нашей страны и выборы губернатора Новосибирской области.
В течение всего года основной упор делался на восстановление экономики региона.
Не секрет, что строители сейчас переживают не самые лучшие времена. Для поддержки строительного комплекса мэрией и депутатами были приняты серьезные решения, разработаны проекты для стимулирования жилищного строительства, в частности, рассмотрен проект АО «Новосибирское агентство ипотечного кредитования» —ипотечный продукт без первоначального взноса, для увеличения спроса на жилье. Пока он запускается только в формате эксперимента, но если станет успешен, то спрос на жилье будет расти.
Наш регион активно развивается и в плане разработки новых бизнес-проектов в строительной отрасли. В этом году было принято решение о срочном начале проектирования объектов для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Основной объект — это Ледовый дворец спорта вместимостью 10,5 тысячи человек, который расположится на левом берегу Оби, неподалеку от Горского микрорайона.
Еще один крупный проект подобного назначения — это Региональный волейбольный центр, вместимостью 5 тысяч человек. К знаковым для отрасли проектам я бы также отнес реконструкцию ЛДС «Сибирь», строительство перинатального центра и многие другие.
Перспектива ближайших двух лет — уменьшение конкуренции на строительном рынке. А уменьшение конкуренции всегда приводит к увеличению цены.
В 2019 году планируем плодотворно работать над более сложными, интересными проектами, усовершенствовать материально-техническую базу.
Фото предоставлено ГК «Сибмонтажспецстрой»
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