Перспектива ближайших двух лет — уменьшение конкуренции на строительном рынке

Анатолий Павлов, директор ООО «Сибмонтажспецстрой»:

— В этом году произошли важные и яркие политические события — это выборы президента нашей страны и выборы губернатора Новосибирской области.

В течение всего года основной упор делался на восстановление экономики региона.

Не секрет, что строители сейчас переживают не самые лучшие времена. Для поддержки строительного комплекса мэрией и депутатами были приняты серьезные решения, разработаны проекты для стимулирования жилищного строительства, в частности, рассмотрен проект АО «Новосибирское агентство ипотечного кредитования» —ипотечный продукт без первоначального взноса, для увеличения спроса на жилье. Пока он запускается только в формате эксперимента, но если станет успешен, то спрос на жилье будет расти.

Наш регион активно развивается и в плане разработки новых бизнес-проектов в строительной отрасли. В этом году было принято решение о срочном начале проектирования объектов для проведения Молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Основной объект — это Ледовый дворец спорта вместимостью 10,5 тысячи человек, который расположится на левом берегу Оби, неподалеку от Горского микрорайона.

Еще один крупный проект подобного назначения — это Региональный волейбольный центр, вместимостью 5 тысяч человек. К знаковым для отрасли проектам я бы также отнес реконструкцию ЛДС «Сибирь», строительство перинатального центра и многие другие.

Переломным событием 2018 года для строительной отрасли стало вступление в силу законов. В частности, с 1 июля вступили в силу поправки в 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве», которые призваны усилить защиту прав дольщиков, участвующих в строительстве многоквартирных жилых домов в России. Данные поправки во многом ужесточают требования к застройщикам и вводят дополнительный контроль за целевым расходованием средств. Так, в соответствии с законом, застройщики обязаны в срок до 1 сентября 2018 года по всем действующим разрешениям на строительство открыть специальные счета в уполномоченных банках для дополнительного контроля целевого использования средств дольщиков.

Перспектива ближайших двух лет — уменьшение конкуренции на строительном рынке. А уменьшение конкуренции всегда приводит к увеличению цены.

Уходящий год, на мой взгляд, строители Новосибирска завершили с довольно неплохим результатом. По итогам за январь-ноябрь 2018-го в Новосибирске введено в эксплуатацию 637,931 тысячи кв. м жилья. Большой вклад в эти цифры внесла и наша компания, мы закрываем этот год с перевыполненным планом 187,490 тысячи кв. м построенного жилья.

Главная задача строителей — это сдача объектов точно в срок, наша компания старается перевыполнить планы и сдать дома со значительным опережением.

В 2019 году планируем плодотворно работать над более сложными, интересными проектами, усовершенствовать материально-техническую базу.

Фото предоставлено ГК «Сибмонтажспецстрой»