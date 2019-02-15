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Плюсы и минусы возрождения уличной торговли

Чиновники предлагают открывать больше точек нестационарной розницы в строящихся микрорайонах.
  • 15/02/2019, 11:19
Автор: Евгения Серёгина
Минпромторг предлагает увеличить количество точек уличной торговли
«Недопустимо в преддверии чемпионата мира превращать Новосибирск в лоточный городок всем на посмешище»

Минпромторг РФ предлагает отрегулировать соотношение количества предпринимателей и торговых точек. Как следует из интервью замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова «Российской газете», в настоящее время в стране количество предпринимателей, желающих реализовать свою продукцию, значительно превышает количество торговых площадей.

— Наши крупные торговые сети занимают 30-40% рынка, — приводит данные чиновник. — Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница — важнейший формат торговли, он существует везде.

По словам замминистра, для урегулирования ситуации в ведомстве был разработан законопроект, который усовершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли.

Представители региональной и муниципальной власти Новосибирска опасаются, что данный законопроект может спровоцировать появление новых многочисленных торговых объектов, в том числе на массовых мероприятиях, что не лучшим образом скажется на облике города. Например, по словам начальника управления потребительского рынка Новосибирска Виталия Витухина, областной центр в настоящее время и так переполнен торговыми точками, их насчитывается более трех тысяч. При этом чиновник подтверждает, что в мэрию продолжают поступать тысячи обращений от предпринимателей, желающих реализовывать свою продукцию на территории города.

— Этот формат востребован. Но хотелось бы иметь полномочия, чтобы направлять таких предпринимателей в новые строящиеся микрорайоны, без увеличения концентрации в сложившейся застройке, — заявил Витухин на заседании комиссии Заксобрания области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Заместитель председателя комиссии Александр Семенюк высказался еще более категорично:

  Сейчас озвучивается, что на рынке якобы существует нехватка продуктов и ассортимента, в связи с чем нужно возрождать лоточную торговлю. Категоричность городов по отношению к этому предложению Минпромторга РФ различна. В Москве это предложение не пройдет. Новосибирск в канун Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года рискует попасть под раздачу: здесь будет лоточный городок всем на посмешище. Этого нельзя допустить.

Предприниматели, напротив, уверены, что инициатива Минпромторга поможет не только развитию бизнеса, но и будет полезна для города и его жителей.

— Первый принцип законопроекта: меняется место — сохраняется бизнес. При изъятии земли предпринимателю предоставляют равноценный участок. Второй: договор на размещение объектов будет заключаться на срок от  5 до 7 лет плюс преимущественное право его продления без торгов для добросовестных предпринимателей. Также это и гарантия вложения инвестиций, потому что самая большая критика в адрес бизнеса заключается в том, что объекты «некрасивы, портят облик города». Но, к примеру, делая ремонт у себя в квартире, вы же должны понимать, будете ли вы потом там жить год, десять лет, всю жизнь? От этого зависит — стоит ли вкладываться или сидеть «на чемоданах» и думать, что и так сойдет, — пояснила корреспонденту InfoPro54 вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, координатор по Сибири и Дальнему Востоку Наталия Кошелева. — Помимо гарантий на федеральном уровне, на местном договором можно закрепить и определенные параметры торгового объекта, его внешний вид, чтобы все соответствовало облику города.

Что же касается опасений чиновников насчет того, что город рискует превратиться в сплошной «торговый лоток», то, по словам Наталии Кошелевой, законопроект минпромторга этого не подразумевает. При том она напоминает, что в ряде крупных городов России уже сформировался негативный опыт: торговые объекты вначале массово снесли, а теперь решают проблему — как привлечь бизнес и увеличить количество самозанятого населения.

 В законопроекте, который предлагает Минпромторг, не прописано — ставьте, что хотите. Такого нет. В рамках регулирования размещения нестационарных объектов 50% зависит от федерального законодательства, 50%  от регионального и местного. Кроме того, нам, в отличие от других городов (Челябинск, Владивосток, Красноярск), где в преддверии крупных международных мероприятий просто сотнями, а то и тысячами сносили торговые объекты, ничего возвращать не придется. У нас таких жестких мер не было, у нас политика властей достаточно лояльна, мы входим в десятку лучших по развитию торговли, — констатирует Кошелева.

По данным управления потребительского рынка мэрии Новосибирска, с апреля до конца 2018 года с улиц города демонтировано 570 нестационарных объектов. По информации областного минпромторга, в 2018 году торговое обслуживание населения в области осуществляли почти 33 тысячи объектов потребительского рынка. Из них 12,1 тысячи стационарных розничных предприятий, 2,5 тысячи предприятий общественного питания, 1,1 тысячи предприятий оптовой торговли, около 4,8 тысячи нестационарных и других объектов. В отрасли работает более 264 тысяч человек. Оборот розничной торговли составил 491,2 млрд рублей (+4% к 2017 году). На долю крупного и среднего бизнес в Новосибирске приходится 60,8% рынка, на малые и микро предприятия, включая ИП, — 39,2%, на рынки — 1,2%. При этом фактическая обеспеченность жителей Новосибирской области площадью стационарных торговых объектов — 1182 кв. м на 1 тысячу жителей при нормативе 552 кв. м.

Фото: pixabay.com, автор- Yevhen1971

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