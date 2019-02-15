В Новосибирске готовится к открытию салон премиум-автомобилей с пробегом

По информации InfoPro54, готовится к официальному открытию автосалон «F51» (проект ООО «100 коней») на улице Фабричной. Площадь объекта 700 кв. м. Единовременно в экспозиции будут представляться до 50 автомобилей премиум-класса.

— За много лет работы на рынке залогового кредитования мы научились хорошо разбираться в машинах. В 2018 году решили открыть автосалон по продаже премиум-авто с пробегом, — рассказал редакции представитель автосалона Антон Аксенов.

По его словам, машины не старше четырех лет компания приобретает на вторичном рынке. В основном в других регионах России, где большой спрос на новые автомобили из салонов, хороший выбор «свежих» пробеговых авто и можно сразу загрузить автопоезд.

— Мы проводим предпродажную подготовку, иногда рестайлинг авто и выставляем их на продажу. Предварительные итоги работы на рынке показывают, что в месяц может уходить 10-20 машин, — констатирует Аксенов. — В Новосибирске много покупателей, которые предпочитают приобретать машины такого класса именно с пробегом. Люди не хотят тратить лишние деньги, так как новые авто после выезда из салона сразу теряют в стоимости до 30%.

Собеседник редакции отмечает, что сейчас на авторынке РФ четко сформировалась тенденция — все поднимают цены на автомобили. Под шумок и выше, чем оно бы того стоило. К примеру, НДС вырос на 2%, а товаропроизводители подняли цены на 8-10%. На вторичном рынке цены начинают расти вслед за первичным.

— На наш взгляд, в целом для авторынка это не ведет ни к чему хорошему, учитывая падение реальных доходов населения. Однако в премиум-сегменте, где мы работаем, падение спроса не отмечается, — поясняет Антон Аксенов. — Несмотря на то, что в Новосибирске площадки по продаже машин trade-in создают дилеры известных марок, пробеговые машины продаются в автосалонах, этот рынок у нас в регионе все еще недостаточно развит. Место для роста есть.

Объем инвестиций в проект Антон Аксенов не озвучивает, отмечая, что это коммерческая информация.

Напомним, по итогам 2018 года Новосибирская область вошла в общероссийский рейтинг по объему рынка легковых автомобилей с пробегом, по версии аналитического агентства «Автостат». Регион занял в топ-10 десятое место, опередив другие субъекты Сибирского федерального округа. В области продано 131,6 тысячи штук подержанных машин. По данным «Автостат», по итогам 8 месяцев 2018 года лидером продаж вторичного рынка Новосибирска является Toyota Corolla — 4,1%.

По данным Руспрофайл, учредителем и директором компании ООО «100 коней» является Михаил Диваков.

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