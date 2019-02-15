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Просроченная задолженность по зарплате за месяц выросла на 6 млн рублей

В среднем на одного работника приходилось по 40 388 рублей невыплаченной заработной платы.
  • 15/02/2019, 11:26
Просроченная задолженность по зарплате за месяц выросла

По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов деятельности, сообщивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате за январь текущего года, общая сумма задолженности в Новосибирской области по состоянию на 1 февраля 2019 года составила 18,3 млн. рублей (на 1 января 2019 года- 12,3 млн рублей).  Отмечается, что 9,9 млн. рублей из общей суммы задолженности – это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, своевременно не получили заработную плату 454 человека. В среднем на одного работника приходилось по 40388 рублей невыплаченной заработной платы.

Больше половины задолженности (55,4 %) приходится на СХК «МИЛЬТЮШИХИНСКИЙ» («Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»), ЭСХ СО РАН («Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе»), ЗАО «ОРДЫНСКАЯ МТС» («Обрабатывающие производства»), ООО ЖКХ «РАЗДОЛЬНЫЙ» («Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха»).

В Новосибирскстате подчеркнули, что просроченная задолженность из-за отсутствия у предприятий и организаций собственных средств составила 86% общего объема задолженности.

Фото: pixabay.com, автор- Paolinio

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