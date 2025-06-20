ПМЭФ: снижение ставок по депозитам ожидается к августу

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов полагает, что снижение ключевой ставки повлечет за собой более стремительное уменьшение ставок по депозитам.

Он отметил, что еще недавно, в начале осени, существовала возможность открыть вклад под процент, превышающий ключевую ставку, которая тогда составляла 21%. По мнению топ-менеджера, 2025 год существенно отличается от текущего в двух ключевых аспектах. Во-первых, ожидается снижение потребности в кредитных средствах, что, в свою очередь, уменьшит необходимость в привлечении депозитов для финансирования этого спроса. Во-вторых, с осени 2025 года вступает в силу новый национальный норматив, призванный заменить Базельские соглашения, что ранее спровоцировало активную конкуренцию за привлечение пассивов. Об этом он сообщил в интервью Business FM на ПМЭФ.

По его словам, требования к кредитованию будут смягчены, и с октября банкам потребуется меньше депозитных средств на каждый выданный кредит.

— Я думаю, что к августу, после июльского заседания, ставки опустятся примерно на два процентных пункта, — заявил эксперт.

Дмитрий Пьянов подчеркнул важность заседания Центрального банка, запланированного на 25 июля, которое определит дальнейшую политику. Он отметил, что жесткость денежно-кредитной политики определяется не только текущими значениями ставки и инфляции, но и ожиданиями относительно их динамики. Сигнал, прозвучавший на заседании в июне, был необходим для предотвращения излишне оптимистичных прогнозов, так как это также может ослабить денежно-кредитную политику.

Топ-менеджер также добавил, что к моменту опорного заседания произойдет значимое событие: по прогнозам, июньская инфляция, пересчитанная на годовой период, достигнет целевого уровня в 4% (хотя это не реальная годовая инфляция, а экстраполяция месячной). Таким образом, Банк России столкнется с необходимостью отреагировать на это достижение на заседании 25 июля.