Мэрия Новосибирска наняла охранников для долгостроя на улице Ватутина

С 2013 года строительство торгового центра «Подсолнух» на улице Ватутина остановлено. Городские власти неоднократно пытались продать объект с торгов. Стартовая цена продажи, утвержденная судом, составляла 1,8 миллиарда рублей, но покупателя так и не нашли. Здание стало местом сбора подростков, которых часто замечали на его территории. В декабре 2024 года на объекте был введен режим повышенной готовности. Несмотря на это вандалы продолжили разбирать здание, а недавно возле центра обнаружили труп мужчины.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил обеспечить круглосуточную охрану центра. На эти цели из резервного фонда мэрии были выделены средства.

– После введения режима повышенной готовности мы провели конкурс и поставили пост охраны. Это пришлось сделать вместо собственников, чтобы обеспечить безопасность нашим жителям, детям. ЧОП работает профессионально – круглосуточно охраняют этот объект. Обращаюсь к собственникам: закройте периметр здания надежными конструкциями, чтобы не было доступа внутрь. Тогда будет легче охранять. Дополнительно мы провели совещание с полицией и Росгвардией. Их маршруты патрулирования приближены. Но только после введения круглосуточной охраны с 12 июня видим, что стало спокойнее, – рассказал глава администрации Ленинского района Александр Гриб.

Он говорит, что объект нужно достроить. Кто это сделает, пока неизвестно: возможно, один собственник или несколько объединятся. Сейчас ответственность за охрану здания взяла на себя администрация района. Проблема в том, что и юридические, и физические лица-владельцы много раз продавали свои доли. Сейчас с ними невозможно наладить диалог, говорит чиновник.

Объект незавершенного строительства готов на 74%. У него есть 280 инвесторов, что создает определенные сложности. ТЦ не соответствует градостроительным нормам. Застройка превышает допустимые 80%, а количество парковочных мест меньше необходимого — всего 121, тогда как нужно 740. Проект предусматривает только 67 машино-мест в подземной парковке и 54 вдоль улицы Ватутина. Также объект выходит за пределы земельного участка.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцев предлагают штрафовать за экстремальные выходки детей. Платить за прогулки подростков на крышах многоквартирных домов также планируют обязать управляющие компании.