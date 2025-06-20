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В Новосибирске пройдет фестиваль авторской песни

  • 20/06/2025, 17:00
В Новосибирске пройдет фестиваль авторской песни
Жители и гости города также смогут насладиться рок-музыкой и самыми загадочными картинами мира

Новосибирск, сердце Сибири, вновь готовится к насыщенной неделе, наполненной культурными, спортивными и развлекательными мероприятиями. С 21 по 27 июня город предложит жителям и гостям широкий выбор активностей на любой вкус и бюджет. От спектаклей и музыкальных концертов до познавательных выставок и бесплатных фестивалей на открытом воздухе — каждый сможет найти что-то интересное для себя. Эта статья поможет вам сориентироваться в многообразии событий предстоящей недели. Мы разделили их на платные и бесплатные, чтобы вы могли максимально спланировать свой досуг.

Культурный досуг: платные мероприятия

  • 21 июня, 19:00
    • Мероприятие: «Люблю вашего мужа» (Театральная комедия)
    • Местоположение: Дом Актера
    • Описание: Погрузитесь в мир легкой ироничной комедии о семейных отношениях, где неожиданные повороты сюжета заставят вас и посмеяться, и задуматься. Отличный выбор для тех, кто ищет искрометный юмор и расслабляющий вечер в приятной компании.
    • Возраст: 12+
    • Цена: от 600 ₽
  • 21 июня, 19:00
    • Мероприятие: Балет «Собор Парижской Богоматери»
    • Местоположение: Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета
    • Описание: Насладитесь грандиозным балетным шедевром, вдохновленным бессмертным романом Виктора Гюго, где каждая сцена наполнена драматизмом, страстью и невероятной хореографией. Это возможность прикоснуться к высокому искусству и пережить сильные эмоции вместе с героями.
    • Возраст: 16+
    • Цена: от 1000 ₽
  • 21 июня, 12:00
    • Мероприятие: Экскурсия «Закулисье музыкального мира»
    • Местоположение: ГКЗ им. А.М. Каца, Концертный зал им. А.М. Каца
    • Описание: Откройте для себя тайны одного из самых красивых концертных залов Сибири, узнайте его историю и оцените уникальные технические возможности. Это увлекательное путешествие за кулисы, которое позволит по-новому взглянуть на мир музыки.
    • Возраст: 12+
    • Цена: 500 ₽
  • 21 июня, 10:00
    • Мероприятие: Велнес фестиваль в Мира Парке
    • Местоположение: Мира Парк
    • Описание: Погрузитесь в мир здорового образа жизни на этом масштабном фестивале, где вы сможете попробовать новые виды активности, посетить мастер-классы и пообщаться с единомышленниками. Это идеальное место для тех, кто стремится к гармонии тела и духа.
    • Возраст: 6+
    • Цена: 1200 ₽
  • 22 июня, 18:00
    • Мероприятие: Концерт «Мост через время: Ленинград – Новосибирск»
    • Местоположение: ГКЗ им. А.М. Каца, Концертный зал им. А.М. Каца
    • Описание: Посетите уникальный концерт, посвященный Дню памяти и скорби, где сводные симфонические оркестры Санкт-Петербурга и Новосибирска исполнят трогательные произведения. Это глубокое музыкальное событие, которое затронет самые тонкие струны души и напомнит о важном.
    • Возраст: 6+
    • Цена: от 600 ₽ до 1 000 ₽
  • 25 июня, 18:30
    • Мероприятие: Концерт «Silenzium. «Рок на скрипках»
    • Местоположение: ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ»
    • Описание: Приготовьтесь к потрясающему музыкальному эксперименту, где классические струнные инструменты виртуозно исполняют рок-хиты. Трио «Silenzium» подарит вам незабываемые впечатления, сочетая мощь рока с изяществом скрипки.
    • Возраст: 12+
    • Цена: от 800 ₽ до 1 800 ₽
  • 27 июня (также 20, 21 июня)
    • Мероприятие: Стендап-шоу «Грязный Stand-up»
    • Местоположение: Уточняйте, проводится в барах и клубах города
    • Описание: Для любителей острого юмора и нецензурных выражений это шоу станет настоящим подарком. Комики поделятся самыми откровенными и дерзкими шутками, создавая атмосферу непринужденного и взрослого юмора.
    • Возраст: 18+
    • Цена: Цена от 800-1000 ₽
  • Июнь-Июль (посещение в течение всей недели)
    • Мероприятие: Выставка «От Босха до Мунка. Самые загадочные картины мира. Репродукции»
    • Местоположение: Галерея Vekarta
    • Описание: Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру великих художников, чьи полотна до сих пор будоражат умы и хранят множество тайн. Эта выставка репродукций позволит вам прикоснуться к загадкам мирового искусства.
    • Возраст: 12+
    • Цена: от 200 ₽

Досуг без затрат

  • 21-22 июня (продолжение фестиваля, начавшегося 19 июня)
    • Мероприятие: VII фестиваль авторской песни «Станция Сибирь»
    • Местоположение: Парк «У моря Обского» (ул. Софийская, 15)
    • Описание: Окунитесь в теплую атмосферу живой музыки и искренней поэзии на берегу моря Обского, где барды со всей страны поделятся своим творчеством. Это прекрасная возможность провести выходные на природе, наслаждаясь мелодичными гитарными аккордами и душевными текстами.
    • Возраст: 0+
  • 21 июня, 13:00
    • Мероприятие: Семейный праздник «Морское приключение»
    • Местоположение: Парк отдыха «Звезда»
    • Описание: Приходите всей семьей на яркий праздник, посвященный морским приключениям, где вас ждут игры, конкурсы и развлечения. Это отличный способ весело провести время с детьми на свежем воздухе и создать незабываемые воспоминания.
    • Возраст: 0+
  • 21-27 июня (продолжение фестиваля, начавшегося 20 июня)
    • Мероприятие: Уличный Арт-фестиваль «Ремесленная Новосибирь»
    • Местоположение: На площадке у театра «Глобус».
    • Описание: Прогуляйтесь по улицам Новосибирска и откройте для себя таланты местных мастеров и художников, которые представят свои уникальные изделия ручной работы и арт-объекты. Это прекрасная возможность найти оригинальный сувенир и вдохновиться творчеством.
    • Возраст: 0+
  • В течение всей недели (выставка продлится до сентября)
    • Мероприятие: Выставка «Краски лета»
    • Местоположение: В Выставочном зале Дома народного творчества (ул. Каинская, 5)
    • Описание: Насладитесь живописными полотнами, наполненными светом и летним настроением, от талантливого мастера Галины Зиминой. Эта выставка — прекрасный способ вдохновиться красотой природы и ощутить всю прелесть летнего сезона.
    • Возраст: 0+

Предстоящая неделя в Новосибирске, с 21 по 27 июня, обещает быть насыщенной и разнообразной. Как видно из представленного обзора, горожане и гости города смогут выбирать между платными театральными постановками, концертами и выставками, а также множеством бесплатных событий на свежем воздухе. Эти мероприятия предоставляют отличную возможность культурно обогатиться, активно провести время или просто насладиться атмосферой города. Мы приглашаем всех принять участие в выбранных событиях и создать незабываемые воспоминания в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что международный театральный фестиваль в Новосибирске вступил в фазу кульминации

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Культура Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Мероприятия в Новосибирске куда сходить в Новосибирске


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