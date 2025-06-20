В Новосибирске пройдет фестиваль авторской песни

Новосибирск, сердце Сибири, вновь готовится к насыщенной неделе, наполненной культурными, спортивными и развлекательными мероприятиями. С 21 по 27 июня город предложит жителям и гостям широкий выбор активностей на любой вкус и бюджет. От спектаклей и музыкальных концертов до познавательных выставок и бесплатных фестивалей на открытом воздухе — каждый сможет найти что-то интересное для себя. Эта статья поможет вам сориентироваться в многообразии событий предстоящей недели. Мы разделили их на платные и бесплатные, чтобы вы могли максимально спланировать свой досуг.

Культурный досуг: платные мероприятия

21 июня, 19:00 Мероприятие: «Люблю вашего мужа» (Театральная комедия) Местоположение: Дом Актера Описание: Погрузитесь в мир легкой ироничной комедии о семейных отношениях, где неожиданные повороты сюжета заставят вас и посмеяться, и задуматься. Отличный выбор для тех, кто ищет искрометный юмор и расслабляющий вечер в приятной компании. Возраст: 12+ Цена: от 600 ₽

21 июня, 19:00 Мероприятие: Балет «Собор Парижской Богоматери» Местоположение: Новосибирский Государственный Академический Театр Оперы и Балета Описание: Насладитесь грандиозным балетным шедевром, вдохновленным бессмертным романом Виктора Гюго, где каждая сцена наполнена драматизмом, страстью и невероятной хореографией. Это возможность прикоснуться к высокому искусству и пережить сильные эмоции вместе с героями. Возраст: 16+ Цена: от 1000 ₽

21 июня, 12:00 Мероприятие: Экскурсия «Закулисье музыкального мира» Местоположение: ГКЗ им. А.М. Каца, Концертный зал им. А.М. Каца Описание: Откройте для себя тайны одного из самых красивых концертных залов Сибири, узнайте его историю и оцените уникальные технические возможности. Это увлекательное путешествие за кулисы, которое позволит по-новому взглянуть на мир музыки. Возраст: 12+ Цена: 500 ₽

21 июня, 10:00 Мероприятие: Велнес фестиваль в Мира Парке Местоположение: Мира Парк Описание: Погрузитесь в мир здорового образа жизни на этом масштабном фестивале, где вы сможете попробовать новые виды активности, посетить мастер-классы и пообщаться с единомышленниками. Это идеальное место для тех, кто стремится к гармонии тела и духа. Возраст: 6+ Цена: 1200 ₽

22 июня, 18:00 Мероприятие: Концерт «Мост через время: Ленинград – Новосибирск» Местоположение: ГКЗ им. А.М. Каца, Концертный зал им. А.М. Каца Описание: Посетите уникальный концерт, посвященный Дню памяти и скорби, где сводные симфонические оркестры Санкт-Петербурга и Новосибирска исполнят трогательные произведения. Это глубокое музыкальное событие, которое затронет самые тонкие струны души и напомнит о важном. Возраст: 6+ Цена: от 600 ₽ до 1 000 ₽

25 июня, 18:30 Мероприятие: Концерт «Silenzium. «Рок на скрипках» Местоположение: ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» Описание: Приготовьтесь к потрясающему музыкальному эксперименту, где классические струнные инструменты виртуозно исполняют рок-хиты. Трио «Silenzium» подарит вам незабываемые впечатления, сочетая мощь рока с изяществом скрипки. Возраст: 12+ Цена: от 800 ₽ до 1 800 ₽

27 июня (также 20, 21 июня) Мероприятие: Стендап-шоу «Грязный Stand-up» Местоположение: Уточняйте, проводится в барах и клубах города Описание: Для любителей острого юмора и нецензурных выражений это шоу станет настоящим подарком. Комики поделятся самыми откровенными и дерзкими шутками, создавая атмосферу непринужденного и взрослого юмора. Возраст: 18+ Цена: Цена от 800-1000 ₽

Июнь-Июль (посещение в течение всей недели) Мероприятие: Выставка «От Босха до Мунка. Самые загадочные картины мира. Репродукции» Местоположение: Галерея Vekarta Описание: Отправьтесь в увлекательное путешествие по миру великих художников, чьи полотна до сих пор будоражат умы и хранят множество тайн. Эта выставка репродукций позволит вам прикоснуться к загадкам мирового искусства. Возраст: 12+ Цена: от 200 ₽



Досуг без затрат

21-22 июня (продолжение фестиваля, начавшегося 19 июня) Мероприятие: VII фестиваль авторской песни «Станция Сибирь» Местоположение: Парк «У моря Обского» (ул. Софийская, 15) Описание: Окунитесь в теплую атмосферу живой музыки и искренней поэзии на берегу моря Обского, где барды со всей страны поделятся своим творчеством. Это прекрасная возможность провести выходные на природе, наслаждаясь мелодичными гитарными аккордами и душевными текстами. Возраст: 0+

21 июня, 13:00 Мероприятие: Семейный праздник «Морское приключение» Местоположение: Парк отдыха «Звезда» Описание: Приходите всей семьей на яркий праздник, посвященный морским приключениям, где вас ждут игры, конкурсы и развлечения. Это отличный способ весело провести время с детьми на свежем воздухе и создать незабываемые воспоминания. Возраст: 0+

21-27 июня (продолжение фестиваля, начавшегося 20 июня) Мероприятие: Уличный Арт-фестиваль «Ремесленная Новосибирь» Местоположение: На площадке у театра «Глобус». Описание: Прогуляйтесь по улицам Новосибирска и откройте для себя таланты местных мастеров и художников, которые представят свои уникальные изделия ручной работы и арт-объекты. Это прекрасная возможность найти оригинальный сувенир и вдохновиться творчеством. Возраст: 0+

В течение всей недели (выставка продлится до сентября) Мероприятие: Выставка «Краски лета» Местоположение: В Выставочном зале Дома народного творчества (ул. Каинская, 5) Описание: Насладитесь живописными полотнами, наполненными светом и летним настроением, от талантливого мастера Галины Зиминой. Эта выставка — прекрасный способ вдохновиться красотой природы и ощутить всю прелесть летнего сезона. Возраст: 0+



Предстоящая неделя в Новосибирске, с 21 по 27 июня, обещает быть насыщенной и разнообразной. Как видно из представленного обзора, горожане и гости города смогут выбирать между платными театральными постановками, концертами и выставками, а также множеством бесплатных событий на свежем воздухе. Эти мероприятия предоставляют отличную возможность культурно обогатиться, активно провести время или просто насладиться атмосферой города. Мы приглашаем всех принять участие в выбранных событиях и создать незабываемые воспоминания в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что международный театральный фестиваль в Новосибирске вступил в фазу кульминации.