По делу и для развлечения: эксперты подвели итоги сезона кикшеринга в Новосибирске

Специалисты компании проанализировали трафик, который использовали жители города на приложения для аренды электросамокатов в этом году, и назвали любимые дни и сервисы для прогулок «с ветерком».

В этом сезоне новосибирцы заходили на сайты кикшеринга каждый день. Самым активным месяцем стал май, на втором месте – июль. Наименьшей популярностью самокаты пользовались в октябре и сентябре. Возможно на падение спроса повлияла холодная погода или введение ограничений, но в осенние месяцы жители города пользовались прокатом даже меньше, чем в апреле.

Чаще всего людей на самокатах можно было встретить на майских праздниках. В теплые дни 6 и 7 мая новосибирцы потратили на кикшеринг в 4 раза больше мобильного трафика, чем в среднем в сезоне.

Анализ обезличенных данных показал, что самокатами в Новосибирске пользуются не только для развлечения, но и чтобы добраться в офис или на учебу. Колебания спроса между буднями и выходными оказались незначительными – всего 15%. Чаще всего в мобильные приложения для аренды самокатов горожане заходили по воскресеньям.

В городе в этом году работали два основных сервиса кикшеринга. Последним в Новосибирск пришел Urent, но не смог составить серьезную конкуренцию Whoosh, доля которого, по объему потребления мобильного интернета, составляет более 90%.