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Прививка от COVID-19 при высоком титре антител вызывает обратный эффект

  • 26/10/2021, 11:38
Автор:
Covid-19
Перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод, считает эксперт.

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что вакцинация от коронавируса негативно влияет на способность организма бороться с болезнью при одном условии, передает РИА Новости.

По словам биолога, она не уверена, что прививка от COVID-19 при высоком титре антител не вызывает обратный эффект.

Баранова предположила, что при введении вакцины антитела могут быть растрачены для нейтрализации антигена. И если последний удалось убить, то клетки памяти, в свою очередь, не получили сигнал о производстве новых антител.

— Процесс нейтрализации антигена, при котором антитела тратятся, конкурирует с процессом распознавания антигена и пробуждением клеток памяти, при котором антитела вырабатываются. <…> Я считаю, что перед ревакцинацией надо делать тест на антитела, если они высокие, давать медотвод, — предупредила специалист.

Анча Баранова добавила, что среди переболевших показатель антител находится на более низком уровне, чем после вакцинации. Однако существуют и редки случаи с высоким уровнем антител.

— Им, конечно, тоже стоило бы вакцинацию отложить. Таких людей среди переболевших процентов пять, не больше. Но все же они попадаются, — заключила эксперт.

Напомним, с 12 октября в Новосибирской области началась обязательная вакцинация работников сферы услуг и госслужащих. Согласно постановлению главного санитарного врача Новосибирской области, первый компонент вакцины граждане, попадающие под обязательную вакцинацию, должны поставить до 21 ноября, а второй — до 21 декабря. То есть на обязательную вакцинацию отведены около 70 дней. Чтобы к ее завершению полный курс прошли 275 тысяч человек, в сутки в регионе должны до 21 ноября, то есть за 40 дней, привиться первым компонентом около 7 тысяч человек.

Фото: pixabay.com автор: Ri_Ya

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирска область Новосибирск

Теги : медотвод ковид здоровье вакцинация антитела


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