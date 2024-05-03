За первый квартал в ДТП пострадали 55 детей в Новосибирске

В первом квартале этого года в Новосибирске произошло 48 аварий, в которых пострадали дети. В этих ДТП травмы получили 55 детей.

По данным пресс-центра мэрии, в прошлом году в городе произошло 250 ДТП с участием детей.

В них пострадали 264 ребёнка, а два несовершеннолетних погибли.

Стоит отметить, что с января по 12 апреля во время ликвидации последствий ДТП было спасено 23 человека. Травмы получили 541 человек, а 39 человек погибли.

Ранее редакция сообщала о том, что женщина с ребенком попали под колеса пассажирского автобуса в Новосибирске.