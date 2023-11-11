По факту избиения девочки в Татарске проводится доследственная проверка

Следственный комитет РФ по Новосибирской области организовал доследственную проверку по факту избиения 11-летней девочки в школе Татарска. Как поясняла пресс-служба СК жители Татарска сообщили в социальной группе сети Интернет о том, что утром 8 ноября 2023 года в одной из городских школ несовершеннолетний причинил телесные повреждения 11-летней девочке.

— Мой ребенок сейчас находится в хирургическом отделении с диагнозом черепно-мозговая травма головы, сотрясение мозга, вывих нижней челюсти. Питается только через трубочку, постельный режим, — сообщила мама девочки в соцсети. — Написано заявление в полицию, подано заявление в отдел образования. Я это так не оставлю, не будут приняты меры здесь, обратимся в вышестоящие органы, но этот мальчик и его семья не останутся безнаказанными.

В администрации Татарска признали, что инцидент имеет место.

— По данному факту разбирается полиция. Ситуация взята на контроль администрации района. Выводы будут сделаны по результатам проверки, — говорится в сообщении в комментариях к посту об инциденте.

Жители пишут в ответ на сообщение мамы пострадавшей, что это не первый случай избиения ребенка в Татарске.