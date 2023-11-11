Благоустройство площадки перед Нарымским сквером в Новосибирске завершилось

В 2019 году Новосибирская епархия Русской православной церкви выступила с предложением установить памятник Николаю Чудотворцу в городе Новосибирске. Место было выбрано рядом с Вознесенским кафедральным собором – напротив центрального входа в Нарымский сквер на ул. Челюскинцев, напоминает пресс-служба мэрии. Кроме того, было принято решение благоустроить территорию вокруг памятника

В рамках реализации проекта на площадке перед сквером было создано комфортное пешеходное пространство с ландшафтными объектами, навигацией, освещением и парковой мебелью, обустроена дорожно-тропиночная сеть, сформированы цветники, высажены крупномерные деревья и цветущие растения. Кроме того, перед Нарымским сквером установлено новое наружное освещение, малые архитектурные формы, проведен ремонт подпорных стенок и центральной лестницы.

— Ступени лестницы, которые сделаны из гранита, сохранят, восстановив их исторический облик, — ранее сообщал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. —Сама лестница несколько изменит свой облик. В том числе появится подсветка — ранее лестница не освещалась. Подсвечиваться будет и памятник Николаю Чудотворцу.

Контракт на благоустройство площадки стоил 103 млн рублей. На торгах подрядчиком было выбрано ООО «Улант».

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия планирует провести реконструкцию самого Нарымского сквера.