Рекламодателям

Новосибирец, в которого воткнули вилы, идет на поправку

  • 11/11/2023, 13:20
Автор:
Новосибирец, в которого воткнули вилы, идет на поправку
Его семья поблагодарила спасателей.

Семья мужчины, которого в начале ноября проткнули вилами, поблагодарила спасателей МАСС АСО «Центральный» Новосибирска за помощь. Напомним, в результате конфликта на автостоянке пострадавшего госпитализировали с вилами в голове.

Мужчина с вилами напал в Новосибирске (видео 18+)

Появилось видео нападения мужчины с вилами на человека в Новосибирске (видео 18+)

Спасателей вызвали хирурги и сотрудники МАСС работали в операционной, распиливая и разжимая вилы. Семья поблагодарила смену за спасение их брата. Высказали своё признание и восхищение их работой, сообщила пресс-служба МАСС.

— На сегодняшний день мужчина идёт на поправку. Динамика положительная. Уже ест самостоятельно. Органы чувств и зрения не повреждены, — рассказала одна из сестер.

Напомним, конфликт произошел на автостоянке в Калининском районе. Обвиняемый, напавший на мужчину, заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото пресс-службы МАСС

876

Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : спасатели МАСС вилы в голове


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Военные пенсионеры — участники СВО будут получать полную компенсацию пенсии
3/11/23 10:15
Боец из Новосибирской области Валентин Чебыкин погиб в зоне СВО
1/11/23 11:38
Военный комиссар НСО озвучил сумму зарплат на СВО
31/10/23 20:20

Неотрущобам не хватает культуры: Анатолий Кубанов предложил бороться с деградацией в Новосибирске

Депутат настаивает на увеличении объектов культуры в спальных районах города.
Читать далее >>

Застройщикам Радужного дали по 4 года колонии за обман дольщиков

От действий застройщиков пострадали 146 покупателей жилья в новостройках в селе под Новосибирском.
Читать далее >>

14 млрд рублей Новосибирская область не успеет потратить в 2023 году

Часть задач, поставленных на 2023 год, не будет выполнена — об этом сообщил министр финансов региона на публичных слушаниях проекта закона о бюджете.
Читать далее >>

Эксперт Банка России объяснила рост цен на мебель в Новосибирской области

Основными факторами роста стали цены на комплектующие и высокий объем ввода жилья.
Читать далее >>

Комплекс по распознаванию лиц помог полиции задержать 8 человек в Новосибирске

Четверо из них находились в федеральном розыске.
Читать далее >>

Губернатор Андрей Травников раскритиковал состояние тротуаров в Новосибирске

За неделю в травмпункты обратилось 5 новосибирцев.
Читать далее >>

Определились претенденты на пост главы Фонда капремонта Новосибирской области

Напомним программа капитального ремонта в регионе в этом году снова срывается.
Читать далее >>

Новосибирских подрядчиков подозревают в мошенничестве при строительстве школы в Омске

Следователи обнаружили хищение 50 млн рублей из перечисленного аванса.
Читать далее >>

Девять кандидатов на довыборы в горсовет зарегистрированы в Новосибирске

Троим претендентам на округе №49 отказано в регистрации.
Читать далее >>

Пешеходная улица Ленина не приведет к увеличению пробок в центре Новосибирска

Такие выводы сделали ученые после подготовки математической модели движения транспорта при перекрытии улицы.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Герман Тепляков, эксперт в области визуальной психодиагностики и этологии человека, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Жизнь под прицелом камер открывает человека для программ нейромаркетинга

В перспективе на него может обрушиться шквал адресной рекламы, а в некоторых странах людям уже присваивается социальный рейтинг, поражающий в правах.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Подросток из Новосибирска вышел в финал конкурса уличного спорта в стиле TRICKING
11/11/23 17:38
Город Общество Спорт
Благоустройство площадки перед Нарымским сквером в Новосибирске завершилось
11/11/23 16:19
Власть Город
По факту избиения девочки в Татарске проводится доследственная проверка
11/11/23 15:06
Общество Право&Порядок
Новосибирец, в которого воткнули вилы, идет на поправку
11/11/23 13:20
Общество Происшествия
Жительница Новосибирска прошла в полуфинал экстремального шоу Суперниндзя
11/11/23 11:43
Общество
Смертельное ДТП произошло на Северном обходе под Новосибирском
11/11/23 10:07
Происшествия
Спасатели называют ноябрь самым опасным месяцем для рыбаков Новосибирска
11/11/23 9:25
Общество Происшествия
Обвиняемых в диверсиях на железной дороге в Новосибирске оставили под стражей
11/11/23 8:24
Общество Происшествия
Плохой Санта: убийство медсестры в новогоднюю ночь 1999 года раскрыли в Новосибирске
10/11/23 21:07
Общество
Суд отказался досрочно лишать полномочий главу Убинского района Олега Конюка
10/11/23 18:17
Власть Право&Порядок
Новосибирские активисты требуют лишить Наталью Орейро гражданства России
10/11/23 17:57
Общество
Неотрущобам не хватает культуры: Анатолий Кубанов предложил бороться с деградацией в Новосибирске
10/11/23 17:55
Власть Город Культура
Застройщикам Радужного дали по 4 года колонии за обман дольщиков
10/11/23 17:06
Власть Недвижимость
Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок
10/11/23 17:05
Агропром Бизнес Власть
«Она на связи с инопланетянами»: житель Новосибирска развелся с женой из-за ее увлечения эзотерикой
10/11/23 16:48
Общество
Участок площадью свыше 15 тысяч м² продают в Ленинском районе Новосибирска
10/11/23 16:30
Город
Защита бывшего сенатора Лаптева запросила условный срок
10/11/23 16:28
Власть Право&Порядок
Полицейские задержали лже-коллегу из-за драки в клубе Новосибирска
10/11/23 15:37
Происшествия
«Вызвал жрицу любви и пил с ней»: что известно о стрелке, который ранил участкового в Новосибирске
10/11/23 14:59
Происшествия
ГЭС увеличивает сброс воды в Новосибирске
10/11/23 14:54
Город
Популярное
Эксперты назвали необычные места, куда можно отправиться на ноябрьские праздники
3/11/23 17:05
Составлен список самых выносливых иномарок за полмиллиона рублей
3/11/23 15:06
COVID-19 негативно сказался на умственных способностях пожилых людей
3/11/23 11:27
Кредитная карта может загнать в долги даже без активации
3/11/23 9:36
Сколько дней будем отдыхать на Новый год
2/11/23 16:43
Кому прибавят пенсию в ноябре
2/11/23 13:16
Общество
Новости компаний
9 из 10 вкладов клиенты открывают онлайн
10/11/23 16:03
Девайсы от Сбера разошлись в Сибири 17-тысячным тиражом с начала года
10/11/23 11:10
Банк ВТБ и Центр биометрических технологий заключили соглашение о сотрудничестве 
10/11/23 10:54
Покупай по карте Уралсиба и выиграй миллион рублей
10/11/23 9:30
Новосибирцы разместили на вкладах и счетах в ВТБ 75,7 млрд рублей
9/11/23 16:03
Красноярцы летают за бонусы СберСпасибо, новосибирцы ходят в кафе, а кемеровчане одеваются в магазинах
9/11/23 15:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска