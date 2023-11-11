Новосибирец, в которого воткнули вилы, идет на поправку

Семья мужчины, которого в начале ноября проткнули вилами, поблагодарила спасателей МАСС АСО «Центральный» Новосибирска за помощь. Напомним, в результате конфликта на автостоянке пострадавшего госпитализировали с вилами в голове.

— На сегодняшний день мужчина идёт на поправку. Динамика положительная. Уже ест самостоятельно. Органы чувств и зрения не повреждены, — рассказала одна из сестер.

Спасателей вызвали хирурги и сотрудники МАСС работали в операционной, распиливая и разжимая вилы. Семья поблагодарила смену за спасение их брата. Высказали своё признание и восхищение их работой, сообщила пресс-служба МАСС.

Напомним, конфликт произошел на автостоянке в Калининском районе. Обвиняемый, напавший на мужчину, заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.