Новосибирец, в которого воткнули вилы, идет на поправку

Семья мужчины, которого в начале ноября проткнули вилами, поблагодарила спасателей МАСС АСО «Центральный» Новосибирска за помощь. Напомним, в результате конфликта на автостоянке пострадавшего госпитализировали с вилами в голове.
— На сегодняшний день мужчина идёт на поправку. Динамика положительная. Уже ест самостоятельно. Органы чувств и зрения не повреждены, — рассказала одна из сестер.
Напомним, конфликт произошел на автостоянке в Калининском районе. Обвиняемый, напавший на мужчину, заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Фото пресс-службы МАСС
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