По инициативе губернатора Новосибирская область обменяется урожаем с Узбекистаном

Губернатор Андрей Травников в ходе визита в Узбекистан заявил о готовности организовать встречные потоки нашей сельхозпродукции, учитывая специфику производства, в ответ на регулярно поступающие из солнечной страны фрукты и овощи.

По словам главы региона, Новосибирская область также заинтересована в расширении ассортимента плодово-овощной продукции из Узбекистана на наши рынки.

В ходе рабочего визита Андрей Травников с делегацией Новосибирской области посетили один из ведущих сельхозпредприятий – ООО «УзАгроЛидер», которое занимается выращиванием лимононов, ООО «Gold Agro Fresh», где выращивают, сортируют и экспортируют брокколи, капусту и другие овощи в РФ и Казахстан.

В результате Андрей Травников поручил своему заместителю Сергею Сёмке и министру промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрею Гончарову совместно с коллегами из Узбекистана рассмотреть вопросы поставки плодово-овощной продукции и зелени в федеральные торговые сети напрямую через Новосибирскую область.