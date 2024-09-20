Мэрия Новосибирска обнародовала план застройки ул Хилокской

Постановление о проекте планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, ул. Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе подписал мэр Максим Кудрявцев. Площадь планируемой территории – 510 га. Согласно документу, развитие территории будет проходить в три этапа.

На первом этапе в планах мэрии спроектировать и построить детский сад № 175 по ул. Хилокской, 2/1, рассчитанный на 320 ребятишек. Срок реализации этого проекта — 2025 год.

Стоит отметить, что жители Хилокской уже давно ждут открытия нового детского сада. Со своей проблемой они обращались к президенту Владимиру Путину, руководителю СКР Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Игорю Краснову. Свое видеообращение жители района записали на пустыре, где им обещали построить детский сад.

Второй этап включает в себя строительство еще одного детского сада на 125 мест и пожарной части. Кроме того, на этом этапе в планах мэрии проектирование и реконструкция магистральной улицы Хилокской со строительством двухуровневой развязки на пересечении с улицей Петухова. Также предусмотрено продление магистральной улицы Титова до границы Новосибирска с устройством путепровода для автотранспорта, трамвая и пешеходов, пересекающего железную дорогу, а также строительство участков улиц в зоне производственных объектов.

Срок реализации — до 2030 года.

В конце августа мэрия Новосибирска зарезервировала крупные земельные участки под строительство объектов улично-дорожной сети. Один из них — участок площадью 165125 кв. м на улице Петухова.

На третьем этапе предусмотрено проектирование и строительство продолжения ул. Дукача с путепроводом через железнодорожные пути через промышленную зону с выходом в Толмачевский сельсовет. Этот этап тоже должен быть реализован до 2030 года.

В проекте планировки указано, что с территории, предназначенной для развития, исчезнут дома смешанной этажности (на сегодняшний день они занимают 9,97 га) и объекты садоводства и огородничества (14,32 га). В то же время, вырастет зона специализированной малоэтажной общественной застройки (с 26,17 га до 29,48 га) и появятся многоэтажные дома (9-13 этажей), под которые отведено 3,40 га. Протяженность улично-дорожной сети вырастет с 8 км до 14,5 км, а протяженность линий общественного транспорта увеличится до 5,66 км (сейчас —4,55 км). Численность населения в этой части города, согласно документу, сократится на 300 человек (с 2369 человек до 2060 человек). На территории запланированы парки, скверы и другие объекты озеленения.

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