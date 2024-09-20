Мигрант расфасовал по пакетам и выбросил убитого им приятеля в Новосибирске

В Новосибирске задержали иностранного специалиста, который жестоко расправился со своим приятелем во время застолья. Преступление произошло в Ленинском районе города в ночь на 19 сентября.
По данным следствия, 34-летний гражданин Узбекистана распивал алкоголь со своим 44-летний соотечественником в одном из домов на улице Забалуева.
В ходе застолья между земляками произошла ссора. Через некоторое время затаивший обиду иностранец схватил табурет и начал избивать оппонента. Рассвирепевший мигрант наносил собутыльнику удары до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни.
— Впоследствии с целью сокрытия следов преступления мужчина расчленил тело 44-летнего потерпевшего, и, сложив его части в пакеты начал выносить в безлюдное место у водоема в Ленинском районе, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Душегуба задержали. Следователями СК возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время судом ему будет избрана мера пресечения в виде ареста.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске мигрант пытался изнасиловать 12-летнюю девочку-соседку, затащив ее в свою квартиру. Пойманный на месте преступления иностранец обвинил школьницу в вымогательстве. Инцидент взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.
Источник фото: прокуратура НСО, видео: пресс-служба СК по НСО
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