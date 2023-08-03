По итогам года продажи автокредитов на рынке превысят 1,5 трлн рублей

Этот результат на треть превысит показатель рекордного 2021 года и более чем в 2 раза — 2022 года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По итогам 7 месяцев текущего года объем продаж автокредитов в России уже превысил 750 млрд рублей. Доля ВТБ на рынке также поступательно растет: за семь месяцев банк выдал 88 млрд рублей автокредитов, а по итогам года превысит уровень в 200 млрд рублей. Факторами опережающего роста являются отложенный спрос, расширение доли автодилеров в сегменте подержанных автомобилей, укрепление позиций отечественного автопрома и активное развитие китайских брендов на российском рынке.

«В этом году российский рынок автокредитования переживает свой расцвет: спрос на них превышает все рекордные показатели. Большую поддержку этому оказывают автодилеры, которые взяли на себя роль лидера по продажам подержанных транспортных средств, сделав этот сегмент прозрачным и понятным конечному потребителю. Во-вторых, это кратный рост объемов продаж китайских брендов – по нашей оценке, они занимают уже более половины всех выдач на новые автомобили. Кроме того, свою роль играют и ограничения регулятора в области необеспеченного кредитования: нововведения практически исключают возможность использовать для покупки машины стандартный потребительский кредит. Это формирует дополнительный поток клиентов, новый стимул рынку придаст и возобновление программы господдержки на приобретение автомобилей», – отметил Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, в ближайшее время ВТБ не рассматривает повышение ставок в сегменте автокредитования.